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14 января, источник: БЕЛТА

Андрей Гусов покинул пост главного тренера «Тыхы», лидирующего в чемпионате Польши по хоккею

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Андрей Гусов покинул пост главного тренера ХК «Тыхы» из одноименного города, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт клуба.

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«Уйти из команды — исключительно мое решение. Я пришел к выводу, что форма сотрудничества между мной и клубом исчерпала себя. Спасибо ребятам, руководству и болельщикам за два потрясающих сезона, желаю команде дальнейших успехов», — цитирует белорусского тренера пресс-служба клуба.

Белорусский тренер возглавил ХК «Тыхы» перед началом сезона 2017/2018. Под руководством Андрея Гусова клуб дважды становился чемпионом Польши и выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Польши. «Тыхы» лидируют в нынешнем чемпионате Польши, набрав 76 очков в 36 матчах.

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