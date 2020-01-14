Андрей Гусов покинул пост главного тренера «Тыхы», лидирующего в чемпионате Польши по хоккею

«Уйти из команды — исключительно мое решение. Я пришел к выводу, что форма сотрудничества между мной и клубом исчерпала себя. Спасибо ребятам, руководству и болельщикам за два потрясающих сезона, желаю команде дальнейших успехов», — цитирует белорусского тренера пресс-служба клуба.
Белорусский тренер возглавил ХК «Тыхы» перед началом сезона 2017/2018. Под руководством Андрея Гусова клуб дважды становился чемпионом Польши и выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Польши. «Тыхы» лидируют в нынешнем чемпионате Польши, набрав 76 очков в 36 матчах.