Андрей Гусов покинул пост главного тренера «Тыхы», лидирующего в чемпионате Польши по хоккею

«Уйти из команды — исключительно мое решение. Я пришел к выводу, что форма сотрудничества между мной и клубом исчерпала себя. Спасибо ребятам, руководству и болельщикам за два потрясающих сезона, желаю команде дальнейших успехов», — цитирует белорусского тренера пресс-служба клуба.