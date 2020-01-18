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19:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» по буллитам выиграли на выезде у «Шахтера» в матче чемпионата Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» в гостях выиграли у солигорского «Шахтера» в матче чемпионата Беларуси. Судьбу противоборства соседей по турнирной таблице решили буллиты — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе команды старались не допускать ошибок и действовали с оглядкой на свои ворота. Небольшое преимущество было у «Шахтера». Неудивительно, что стартовый период так и закончился без результативных атак.

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На 21-й минуте встречи капитан «Немана» Виктор Туркин вывел свою команду вперед. После этого «горняки» пошли в атаку, стараясь сравнять счет. И это им удалось на 30-й минуте. Интригу в матч вернул Виктор Бовбель.

В третьем периоде соперники не баловали любителей хоккея опасными моментами, оставив выяснение отношений на дополнительное время, которое также закончилось без заброшенных шайб. А в серии буллитов победный бросок записал на свой счет гродненчанин Артем Левша.

Помимо игры в Солигорске, сегодня в чемпионате страны состоялись еще два матча. Лидирующая в турнире минская «Юность» на домашнем льду не без усилий обыграла «Гомель» — 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). А в Жлобине местный «Металлург» в серии штрафных бросков был сильнее «Динамо-Молодечно» — 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

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