Хоккеисты «Немана» по буллитам выиграли на выезде у «Шахтера» в матче чемпионата Беларуси

Обе команды старались не допускать ошибок и действовали с оглядкой на свои ворота. Небольшое преимущество было у «Шахтера». Неудивительно, что стартовый период так и закончился без результативных атак.
На 21-й минуте встречи капитан «Немана» Виктор Туркин вывел свою команду вперед. После этого «горняки» пошли в атаку, стараясь сравнять счет. И это им удалось на 30-й минуте. Интригу в матч вернул Виктор Бовбель.
В третьем периоде соперники не баловали любителей хоккея опасными моментами, оставив выяснение отношений на дополнительное время, которое также закончилось без заброшенных шайб. А в серии буллитов победный бросок записал на свой счет гродненчанин Артем Левша.
Помимо игры в Солигорске, сегодня в чемпионате страны состоялись еще два матча. Лидирующая в турнире минская «Юность» на домашнем льду не без усилий обыграла «Гомель» — 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). А в Жлобине местный «Металлург» в серии штрафных бросков был сильнее «Динамо-Молодечно» — 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).