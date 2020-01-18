Хоккеисты «Немана» по буллитам выиграли на выезде у «Шахтера» в матче чемпионата Беларуси

Обе команды старались не допускать ошибок и действовали с оглядкой на свои ворота. Небольшое преимущество было у «Шахтера». Неудивительно, что стартовый период так и закончился без результативных атак.

Читайте также Хоккеисты «Немана» заняли третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF

На 21-й минуте встречи капитан «Немана» Виктор Туркин вывел свою команду вперед. После этого «горняки» пошли в атаку, стараясь сравнять счет. И это им удалось на 30-й минуте. Интригу в матч вернул Виктор Бовбель.

В третьем периоде соперники не баловали любителей хоккея опасными моментами, оставив выяснение отношений на дополнительное время, которое также закончилось без заброшенных шайб. А в серии буллитов победный бросок записал на свой счет гродненчанин Артем Левша.