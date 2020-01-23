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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли жлобинский «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» обыграли жлобинский «Металлург» в матче чемпионата Беларуси. Игра на «Чижовка-Арене» завершилась со счетом 5:1 (1:0, 4:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра проходила под диктовку минчан, которые прессинговали гостей по всей площадке. Жлобинская команда сделала ставку на контратаки. На 15-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Колготин.

Во втором периоде преимущество подопечных Александра Макрицкого стало подавляющим: на 21-й минуте Всеволод Кашкар его удвоил. Еще через две минуты третью шайбу в ворота «стальных волков» забросил Максим Мальцев.

В дальнейшем минчане увеличили разрыв в счете. Гости в свою очередь смогли огорчить вратаря хозяев лишь однажды благодаря точному броску Артема Дубинина.

Помимо игры в Минске состоялись и другие матчи чемпионата Беларуси. Солигорский «Шахтер» разгромил в гостях «Динамо-Молодечно» — 7:1 (7:0, 0:1, 0:0). Отметим, что пять из семи взятий ворот молодечненцев случились в стартовой десятиминутке игры.

Судьбу противоборства гродненского «Немана» и «Гомеля» решили буллиты, которые лучше исполнили гродненцы — 3:2 (1:0, 0:1, 0:0,0:0, 1:0). В рядах хозяев отличились Игорь Варивончик и Артем Левша.

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