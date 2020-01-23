Хоккеисты «Юности» обыграли жлобинский «Металлург» в матче чемпионата Беларуси

Игра проходила под диктовку минчан, которые прессинговали гостей по всей площадке. Жлобинская команда сделала ставку на контратаки. На 15-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Колготин.

Во втором периоде преимущество подопечных Александра Макрицкого стало подавляющим: на 21-й минуте Всеволод Кашкар его удвоил. Еще через две минуты третью шайбу в ворота «стальных волков» забросил Максим Мальцев.

В дальнейшем минчане увеличили разрыв в счете. Гости в свою очередь смогли огорчить вратаря хозяев лишь однажды благодаря точному броску Артема Дубинина.

Помимо игры в Минске состоялись и другие матчи чемпионата Беларуси. Солигорский «Шахтер» разгромил в гостях «Динамо-Молодечно» — 7:1 (7:0, 0:1, 0:0). Отметим, что пять из семи взятий ворот молодечненцев случились в стартовой десятиминутке игры.