Вынесенный матч Еврохоккейтура Россия — Швеция состоится в Ярославле

«Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча», — отмечается в сообщении.
В апреле 2018 года Ярославль также принимал вынесенный матч Чешских хоккейных игр Россия — Швеция. В феврале 2019 года Ярославль принял встречу шведского этапа Еврохоккейтура Россия — Финляндия.