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18:59 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты гродненского «Немана» победили «Юность» в чемпионате Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» обыграли столичную «Юность» в чемпионате Беларуси со счетом — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Несмотря на проблемы с составом у «Немана», матч в Гродно проходил с ощутимым преимуществом хозяев площадки, которые старались действовать первым номером и постоянно атакуя. Однако несмотря на несколько отличных возможностей, в первом периоде гродненцы добились успеха лишь однажды. На пятой минуте встречи Никита Ремезов реализовал большинство своей команды, заставил капитулировать Игоря Брикуна. Удержать преимущество у гродненцев не получилось.

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Счет сравнял Денис Цыганов. Во втором периоде обе команды охотно шли вперед, но больше остроты возникало у ворот гостей, которые отбивались от атак «Немана». Такая активная игра привела к удалению и на 33-й минуте Игорь Варивончик расторопно сыграл вблизи владений Игоря Брикуна и вывел свою команду вперед.

В третьем периоде преимущество «Немана» стало еще более внушительным, после того как Тимо Хильтунен реализовал выход один на один с голкипером «Юности» после ошибки обороны минчан. Старания подопечных Александра Макрицкого исправить ситуацию оказались безрезультатными. Не помогло и снятие вратаря в последние минуты встречи. Гродненцы умело отвели все угрозы от ворот Виталия Труса.

Помимо поединка в Гродно, в чемпионате Беларуси состоялись еще две встречи. Солигорский «Шахтер» на своей площадке одержал волевую победу над жлобинским «Металлургом» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В Молодечно местное «Динамо» принимало «Гомель» и уступило — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), несмотря на обилие моментов у ворот Алексея Мерзлова.

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