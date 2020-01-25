Хоккеисты гродненского «Немана» победили «Юность» в чемпионате Беларуси

Несмотря на проблемы с составом у «Немана», матч в Гродно проходил с ощутимым преимуществом хозяев площадки, которые старались действовать первым номером и постоянно атакуя. Однако несмотря на несколько отличных возможностей, в первом периоде гродненцы добились успеха лишь однажды. На пятой минуте встречи Никита Ремезов реализовал большинство своей команды, заставил капитулировать Игоря Брикуна. Удержать преимущество у гродненцев не получилось.

Счет сравнял Денис Цыганов. Во втором периоде обе команды охотно шли вперед, но больше остроты возникало у ворот гостей, которые отбивались от атак «Немана». Такая активная игра привела к удалению и на 33-й минуте Игорь Варивончик расторопно сыграл вблизи владений Игоря Брикуна и вывел свою команду вперед.

В третьем периоде преимущество «Немана» стало еще более внушительным, после того как Тимо Хильтунен реализовал выход один на один с голкипером «Юности» после ошибки обороны минчан. Старания подопечных Александра Макрицкого исправить ситуацию оказались безрезультатными. Не помогло и снятие вратаря в последние минуты встречи. Гродненцы умело отвели все угрозы от ворот Виталия Труса.