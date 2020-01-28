Массовой дракой хоккеистов закончился матч чемпионата Казахстана
Во время матча регулярного чемпионата Казахстана по хоккею между петропавловским «Кулагером» и «Темиртау» произошла массовая драка игроков. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Во время матча регулярного чемпионата Казахстана по хоккею между петропавловским «Кулагером» и «Темиртау» произошла массовая драка игроков. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Потасовка произошла на последних минутах игры, которая прошла в Петропавловске. В итоге штрафами за драку были наказаны Владимир Репин, Родион Жарких, Денис Чапоров, Константин Пальмтаг и Данияр Хасенов.
Сам матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Кулагера».