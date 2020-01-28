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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

Массовой дракой хоккеистов закончился матч чемпионата Казахстана

Во время матча регулярного чемпионата Казахстана по хоккею между петропавловским «Кулагером» и «Темиртау» произошла массовая драка игроков. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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Потасовка произошла на последних минутах игры, которая прошла в Петропавловске. В итоге штрафами за драку были наказаны Владимир Репин, Родион Жарких, Денис Чапоров, Константин Пальмтаг и Данияр Хасенов.

Сам матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Кулагера».

Во время загрузки произошла ошибка.
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