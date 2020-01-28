Хоккеисты «Юности» одержали выездную победу над жлобинским «Металлургом» в чемпионате Беларуси

Минчанам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть поединок. Оборона жлобинской дружины действовала практически безошибочно. И все же на 20-й минуте встречи гости смогли открыть счет. Взятие ворот записал на свой счет Даниил Бокун.

Во втором периоде игроки обеих дружин обменялись взятиями ворот. Сначала Александр Пальчик удвоил разницу в счете, а затем Артем Дубинин сократил отставание хозяев.

В заключительной трети матча, несмотря на старания игроков, порадовать любителей хоккея заброшенными шайбами не получилось.