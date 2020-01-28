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28 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» одержали выездную победу над жлобинским «Металлургом» в чемпионате Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли жлобинский «Металлург» в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчанам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть поединок. Оборона жлобинской дружины действовала практически безошибочно. И все же на 20-й минуте встречи гости смогли открыть счет. Взятие ворот записал на свой счет Даниил Бокун.

Во втором периоде игроки обеих дружин обменялись взятиями ворот. Сначала Александр Пальчик удвоил разницу в счете, а затем Артем Дубинин сократил отставание хозяев.

В заключительной трети матча, несмотря на старания игроков, порадовать любителей хоккея заброшенными шайбами не получилось.

Помимо игры в Жлобине в чемпионате Беларуси состоялись еще два матча. «Гомель» не смог победить гродненский «Неман», которому для итогового успеха хватило одного взятия ворот «рысей», — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Переживающее нелегкие времена «Динамо-Молодечно» в гостях признало силу солигорского «Шахтера» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). У хозяев площадки, для которых это третья кряду виктория, дублем отметился Андрей Феклистов.

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