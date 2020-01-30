10 лет назад состоялось торжественное открытие «Минск-Арены»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

30 января 2010 года. Президент в торжественной атмосфере открыл «Минск‑Арену». На церемонии присутствовали звезды мирового хоккея: Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк.



Работы по возведению спортивного комплекса «Минск‑Арена» начались весной 2006 года. Спустя два года в эксплуатацию сдали велодром. Летом 2009‑го здесь состоялся чемпионат Европы по трековым гонкам. Зимой открыл свои двери для спортсменов и зрителей конькобежный стадион. А вскоре распахнула объятия и изюминка всего комплекса — великолепный хоккейный дворец.



Выступая в 2010 году на церемонии открытия «Минск‑Арены», Александр ­­­­Лукашенко сказал:



— Мы начинаем новую и, уверен, славную страницу в истории белорусского спорта, потому что создали мощный бастион, который поможет нам завоевывать победы на мировых спортивных аренах, станет отличной взлетной площадкой для будущих чемпионов и ярких звезд. «Минск‑Арена» не только украсит облик столицы, но и придаст привлекательные черты имиджу Беларуси как спортивной европейской державы. Я уже говорил белорусам, особенно тем, которые критикуют нас за строительство подобных объектов и в то же время хотят быть суверенными и независимыми: любое суверенное и независимое государство должно создавать символы независимости и своего суверенитета, а это всегда стоило дорого. Но дело не в деньгах — здоровье дороже, его за деньги не купишь. Здоровье надо «покупать» здесь — упорным и настойчивым трудом. Я уверен, этот объект придаст гордости нашей нации и мы, белорусы, сможем сказать, что умеем создавать подобные объекты собственными руками.



Первый искусственный лед под крышей в Беларуси появился в 1966 году, когда свои двери для спортсменов и болельщиков распахнул минский Дворец спорта. Через 10 лет, в 1976‑м, в столичном парке имени Горького вырос еще один ледовый объект — крытый каток, в котором «расквартировалась» созданная за год до этого хоккейная школа «Юность». Сегодня в это трудно поверить, но на протяжении почти трех десятков лет в Беларуси функционировали только два катка. Нынче же, согласно последним данным Министерства спорта и туризма, в стране успешно работает 41 площадка с искусственным льдом.



Вспомним былое

В былые годы хоккеем руководила исключительно природа: она сезон открывала, она же закрывала. Когда сочтет нужным. Снег выпал, столбик термометра пошел вниз — надевай коньки, бери клюшки, заливай лед да не зевай, поехали! Если мороз больно жгучий, ноги обматывали газетами, чтобы удержать тепло. Ледовые баталии шли в каждом дворе, и матчи профессионалов в плане комфорта мало чем отличались от любительских — те же обдуваемые всеми ветрами площадки. Разве что амуниция чуть посерьезней. А как с крыши потекло и грачи прилетели — близок финиш, пора сворачиваться. Бывало, что даже асфальт из проталин выглядывал, но ничего, играли — чемпионат‑то завершить нужно! Когда же весна совсем вступала в свои права, особенно отчаянные головы придумали ездить на Минское море. Брали лопаты, расчищали снег прямо на водоеме, ставили ворота и продолжались хоккейные баталии.



Стадион «Динамо». Таким был хоккей в Минске в 50-е годы. Времена были суровые, но невероятно интересные. Один из лучших нападающих в истории белорусского хоккея, бомбардир Сергей Шитковский очень красочно описал игру послевоенной поры:



— Это сейчас хоккей — целая индустрия: витамины, пищевые добавки… А раньше воды из‑под крана хлебнул, в столовку с талоном на два шестьдесят сходил — и будь здоров. А играли в чем? Поверх майки нагрудник, на нем еще одна майка — и без шлема на мороз. Тогда все в две пятерки действовали, чтобы запасные на скамейке не задубели. Помню, в Усть‑Каменогорск приехали, на термометре минус 47. Благо невдалеке от площадки сарайчик стоял, а в нем печка‑буржуйка. Одна пятерка на площадке, другая греется, ждет, когда администратор прибежит и скомандует смену. Лед от мороза трещал, щели на площадке образовывались толщиной в палец. Да что лед? Шайбы не выдерживали! Наш форвард Ярославцев от души, помню, по воротам хозяев щелкнул, шайба в штангу бац — и надвое раскололась. Одна половинка у бортика, другая — в воротах. Судья в панике: засчитывать гол или нет? Вот ведь задачка‑то! Ярославцев — юморной мужик был — быстро сориентировался. К арбитру подкатился и остатки шайбы протягивает. «Ты, — говорит, — иди их взвесь. Который кусок тяжелее, тот и есть настоящая шайба…»



Смех смехом, а так было… В первые послевоенные годы основной соревновательной точкой для спортсменов и болельщиков, местом всеобщего притяжения являлся стадион «Пищевик», что расположился в парке Горького. Там были глиняные беговые дорожки, но на этом достоинства арены заканчивались: не было ни душа, ни умывальника, ни других удобств. Беспокоила и еще одна проблема: каждый год с весенним разливом «Пищевик» полностью затапливало — хоть в водное поло играй. Сейчас, к слову, на этом месте находится искусственное поле для игры в хоккей на траве, что рядом с крытым ледовым дворцом «Юность». Потом заново отстроили разрушенный стадион «Динамо», и именно туда переехали главные спортивные поединки. В том числе и хоккейные. Форвард Валерий Иванись вспоминал, что хоккейная площадка на «Динамо» заливалась в закруглении, около восьмого сектора, который назывался детским. Там матчи чемпионата СССР проводило и минское «Торпедо» — главная на тот момент команда республики.



В те далекие времена проект «Минск‑Арены» показался бы, будь он только представлен публике, фантастическим и совершенно нереальным. Но хоккей от этого в Беларуси не был менее популярен и любим. Лед заливался практически в каждом дворе, а пацаны, бросив шапки или ботинки вместо штанг, до позднего вечера рубились не на страх, а на совесть, изображая из себя Рагулина и Старшинова, братьев Майоровых, Якушева или Фирсова. Или своих героев, родных, из минского «Торпедо»: Шитковского или Гремякина… Клюшки делали сами, коньки носили, пока не порвутся. А морозу улыбались в лицо румяными щеками. И были счастливы.





Под крышей дома своего

Весну 1966‑го хоккейная общественность страны встретила с воодушевлением: после долгого перерыва минское «Торпедо» завоевало право вновь выступить в классе «А» чемпионата СССР — среди сильнейших. Капитан команды Геннадий Кокорин вспоминал, как ковался тот успех: «Первенство только успело перевалить за половину, а весна уже вовсю стала хозяйничать в Минске. Как‑то приходим на очередную тренировку и глазам не верим: ставшая для нас такой счастливой хоккейная площадка стадиона “Динамо”, где мы не проиграли ни одного матча, разобрана. Впереди нас ждали решающие поединки, а оттепель нарушила все планы и сбила с победной волны. Пришлось домашние матчи играть в Риге…» В этой связи открытие Дворца спорта, которое приурочили к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, было как нельзя кстати. Газеты писали: «Минчане накануне праздника получили замечательный подарок — оригинальное сооружение из бетона, стекла и пластмассы — Дворец спорта. Кроме основного зала с ледяной площадкой, за сценой размещены еще два спортивных зала и много подсобных помещений. А рядом с дворцом будет сооружен еще один искусственный летний каток…» И в хоккейном сезоне 1966/1967 трибуны новой арены заполнялись до отказа. И неудивительно, ведь в гости к минскому «Торпедо» приезжал и великолепный «Спартак», ставший в тот сезон чемпионом, с братьями Майоровыми в составе, со Старшиновым и Якушевым, с Шадриным и Зингером. Играли тут и звезды ЦСКА Кузькин, Рагулин, Альметов, Фирсов и Полупанов, а на тренерском мостике игрой «армейцев» руководил знаменитый Анатолий Тарасов.



В 1976‑м крытых катков в Беларуси стало два — сдали в эксплуатацию ледовую площадку в парке имени Горького. Сегодня это уникальное, намоленное место, откуда вышли десятки и сотни мастеров, составивших славу белорусского хоккея. Созданная за год до этого школа «Юность» получила в свое распоряжение круглогодичный лед и заработала на всю мощь. Первый успех не заставил себя долго ждать, он датирован февралем 1981‑го. Маленький, но очень важный. Хоккеисты школы «Юность», не проиграв ни одного матча, досрочно стали победителями первенства СССР среди юношеских команд специализированных классов средних школ (1965 г. р.). Минчане сумели опередить таких сильных соперников, как московские команды «Спартак» и «Крылья Советов», ленинградский СКА, горьковское «Торпедо», воскресенский «Химик» и киевский «Сокол». Юным хоккеистам было всего по 16 лет, и они становились на крыло, мечтая вскоре перебраться в основной состав минского «Динамо», куда уже проторили себе дорогу первые птенцы «Юности» Юрий Шипицын, Михаил Захаров, Евгений Рощин, Сергей Федоров… Следом шла еще одна мощная плеяда: Олег Микульчик, Александр Шумидуб, Эдуард Дьяконов, Андрей Таболин, Николай Борщевский… В небольшой ледовой коробке парка Горького в те годы бурлила жизнь настоящая и насыщенная, происходило что‑то невероятное, будто в одном месте собрались хоккейные алхимики и производили на свет, используя только им известные магические секреты, будущих звезд.



Хоккейная жизнь быстро набирала обороты. И вскоре вновь остро встал вопрос нехватки льда. Осень 1989 года. Накануне своего самого успешного сезона (попадут в десятку сильнейших) хоккеисты столичного «Динамо» едва не впали в отчаяние. Главной бедой стал не кадровый вопрос, а отсутствие льда. Каток в парке Горького закрыли на реконструкцию, а во Дворце спорта проводили плановый ремонт. Таким образом, к чемпионату динамовцы готовились на земле, бегая кроссы и таская штанги. А тренеры Владимир Крикунов и Иван Кривоносов ходили по высоким кабинетам, били в набат и жаловались в прессе, что «Динамо» недополучило в итоге около 80 часов ледовой подготовки! По нынешним временам катастрофа. Потому что с тех пор в хоккейной Беларуси изменилось многое. Если не все.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Большие возможности

За решение проблемы острой нехватки льда вплотную взялись во второй половине 1990‑х, а толчком к развитию хоккея послужила Олимпиада в Нагано‑1998, где наша сборная добралась до четвертьфинала, в упорной борьбе уступив там звездной команде России. В Беларуси начался настоящий хоккейный бум, а чтобы его поддержать, необходимы были арены. Новые катки стали расти как грибы после дождя. Ледовые дворцы выросли в Минске, Витебске, Бресте, Могилеве, Гомеле… Далее по всей стране. А новой точкой отсчета в спортивной жизни всей Беларуси, вне всяких сомнений, стало строительство грандиозной «Минск‑Арены», которая должна была стать основной площадкой чемпионата мира — 2014, право провести который выиграла наша страна.



Первый официальный матч в «Минск‑Арене» был сыгран 14 января 2010 года. В рамках чемпионата КХЛ минское «Динамо» встречалось с «Металлургом» из Магнитогорска. Любопытно, что в составе гостей на лед вышел самый, пожалуй, звездный птенец, выпорхнувший однажды из стен хоккейной школы «Юность», — знаменитый Сергей Федоров. Эта своеобразная связь времен и поколений придавала поединку особый оттенок: хоккейной премьеры в шикарных условиях новой арены зрители ждали долго, а потому трибуны заполнились до отказа. Федоров визитом в место своего хоккейного старта остался очень доволен. И был поражен. «Вспомнил старые улицы, старый дворец, где раньше играл юниором, повидался с тренерами, — делился он радостью уже после выигранного матча. — Как мне понравилась “Минск‑Арена”? Шикарно! Мне она напомнила Staples Center в Лос‑Анджелесе. Все цвета, ощущения на площадке просто один в один. Мне было очень приятно играть, и я даже вообразил, что мы в НХЛ…» К слову, впечатлен оказался не только Федоров. Присутствовавшие на матче российские журналисты в один голос поставили «Минск‑Арену» выше и ходынской, и питерской, окрестив широту нашего размаха белорусскими Лужниками.



А вскоре состоялось и официальное открытие. Случилось это в конце первого месяца 2010 года, а именно 30 января: на переполненной ультрасовременной арене состоялся второй в истории Матч звезд КХЛ. Даже не верилось. Если бы еще лет 10 назад кто‑нибудь сказал нашим болельщикам, что они смогут смотреть за хоккеем в таких потрясающих условиях и получат возможность своими глазами увидеть в Минске легендарных звезд НХЛ Уэйна Гретцки и Марка Мессье, прибывших на открытие, никто бы не поверил. Но это случилось. И хоккейные премьеры искренне восхищались минской ледовой ареной, утверждая, что она — одна из лучших в мире.



В антураже «Минск‑Арены» проходили съемки фильма «Легенда 17» — наш спорткомплекс выступил в роли знаменитого монреальского «Форума».



А потом был незабываемый май 2014‑го, навсегда вписанный особенной датой в спортивную историю Беларуси. То, о чем раньше можно было лишь мечтать и видеть в сладких снах, вдруг стало явью: Минск принял чемпионат мира по хоккею! Это было не просто спортивное состязание высочайшего уровня, за которым вся страна получила возможность наблюдать воочию и прикоснуться, а масштабный яркий фестиваль, позволивший Беларуси показать всей планете свое настоящее лицо и продемонстрировать истинный характер: открытый, искренний и доброжелательный. К этому чемпионату в Минске вырос и другой стадион экстра‑класса — «Чижовка‑Арена». И сегодня уже кажется, что она была всегда — без нее невозможно представить спортивный ландшафт столицы. Еще раньше масштабный хоккейный дворец появился в Бобруйске, ледовые дворцы украсили многие города и местечки Беларуси. Раньше это казалось чудом, но мы его воплотили в жизнь.



КСТАТИ

В 2019 году в Беларуси был введен в строй ряд новых физкультурно‑спортивных сооружений.



Брестская область: учебно‑спортивный центр Брестского государственного областного училища олимпийского резерва, биатлонное стрельбище на лыжероллерной трассе РФСК «Надежда» в агрогородке Мир.



Витебская область: центр по прыжкам на батуте в Витебске, ледовая тренировочная площадка в Новополоцке.



Гомельская область: футбольный манеж и стадион «Луч» в Гомеле, биатлонный комплекс «Сож» в Гомеле, спортивный зал спортивно‑оздоровительного центра учреждения «ДЮСШ Брагинского района» в г.п. Брагин, ГУ «Мозырский физкультурно‑оздоровительный центр «Полесье‑Арена» (1‑я очередь) в г. Мозырь, административно‑бытовое здание стадиона в г. Петриков.



Гродненская область: комплекс спортивных площадок базы отдыха «Привал», спортивно‑биатлонный комплекс «Селец» Новогрудского района.



Могилевская область: теннисный корт «Космос‑корт» в Могилеве, мини футбольная площадка ФОК «Юность» в г. Осиповичи, мини- футбольная площадка в г. Белыничи, футбольное поле в г. Краснополье, футбольное поле СОЦ «Рудея» ГУО «Могилевское областное УОР» Чаусского района.



Минск: спортивный комплекс для игровых видов спорта Белорусской федерации гандбола, физкультурно‑спортивный комплекс «Олимпик‑Арена», плавательный бассейн «Волат» ГУ «ЦФОР Заводского района».



Кроме того, в рамках социального проекта «Bonfesto — детям» в 2019 году построено 12 мини- футбольных площадок с искусственным покрытием в городах Брест, Дрогичин, Ивацевичи, Бешенковичи, Браслав, Полоцк, Житковичи, Петриков, Речица, г. п. Вороново, Марьина Горка.



s_kanashyts@sb.by