Михаил Захаров объявил имена хоккеистов, вызванных на сбор перед турниром в Попраде

В февральском кэмпе костяк команды составляют хоккеисты минского «Динамо» и команд экстралиги. Большинство белорусов, выступающих за российские команды КХЛ, остались в своих клубах, чтобы лучше подготовиться к завершающей части регулярного чемпионата и плей-офф.

В итоге Михаил Захаров сделал ставку на следующих игроков: вратари — Иван Кульбаков («Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак («Молот-Прикамье», ВХЛ); защитники — Андрей Антонов, Евгений Ногачев, Никита Тарлецкий (все — «Юность-Минск»), Сергей Боголейша («Шахтер»), Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко (оба — «Динамо-Минск»); нападающие — Дмитрий Буйницкий («Авангард», КХЛ), Артур Гаврус («Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд («Юность-Минск»), Артем Кислый, Александр Малявко (оба — «Неман»), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Александр Китаров, Александр Павлович, Михаил Стефанович (все — «Динамо-Минск»).

Помогать Михаилу Захарову на этот раз будет Анатолий Чистяков, известный по работе в таких командах КХЛ, как минское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и «Югра» (Ханты-Мансийск). В последнее время наставник работал в СДЮШОР «Юность».