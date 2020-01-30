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30 января, источник: БЕЛТА

Михаил Захаров объявил имена хоккеистов, вызванных на сбор перед турниром в Попраде

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров озвучил список хоккеистов на третий учебно-тренировочный сбор перед международным турниром в словацком Попраде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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В февральском кэмпе костяк команды составляют хоккеисты минского «Динамо» и команд экстралиги. Большинство белорусов, выступающих за российские команды КХЛ, остались в своих клубах, чтобы лучше подготовиться к завершающей части регулярного чемпионата и плей-офф.

В итоге Михаил Захаров сделал ставку на следующих игроков: вратари — Иван Кульбаков («Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак («Молот-Прикамье», ВХЛ); защитники — Андрей Антонов, Евгений Ногачев, Никита Тарлецкий (все — «Юность-Минск»), Сергей Боголейша («Шахтер»), Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко (оба — «Динамо-Минск»); нападающие — Дмитрий Буйницкий («Авангард», КХЛ), Артур Гаврус («Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд («Юность-Минск»), Артем Кислый, Александр Малявко (оба — «Неман»), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Александр Китаров, Александр Павлович, Михаил Стефанович (все — «Динамо-Минск»).

Помогать Михаилу Захарову на этот раз будет Анатолий Чистяков, известный по работе в таких командах КХЛ, как минское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и «Югра» (Ханты-Мансийск). В последнее время наставник работал в СДЮШОР «Юность».

Национальная сборная откроет кэмп 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», а уже 5-го отправится в Попрад, где примет участие в турнире Kaufland Cup. Помимо белорусов в соревнованиях примут участие команда Словакии и олимпийская сборная России. Белорусская дружина откроет турнир 6 февраля матчем с хозяевами, а 7-го встретится с россиянами.

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