Михаил Захаров объявил имена хоккеистов, вызванных на сбор перед турниром в Попраде
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров озвучил список хоккеистов на третий
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров озвучил список хоккеистов на третий
В февральском кэмпе костяк команды составляют хоккеисты минского «Динамо» и команд экстралиги. Большинство белорусов, выступающих за российские команды КХЛ, остались в своих клубах, чтобы лучше подготовиться к завершающей части регулярного чемпионата и
В итоге Михаил Захаров сделал ставку на следующих игроков: вратари — Иван Кульбаков («Нефтяник», ВХЛ), Константин Шостак («Молот-Прикамье», ВХЛ); защитники — Андрей Антонов, Евгений Ногачев, Никита Тарлецкий (все — «Юность-Минск»), Сергей Боголейша («Шахтер»), Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко (оба — «Динамо-Минск»); нападающие — Дмитрий Буйницкий («Авангард», КХЛ), Артур Гаврус («Динамо» СПб, ВХЛ), Сергей Дрозд («Юность-Минск»), Артем Кислый, Александр Малявко (оба — «Неман»), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Александр Китаров, Александр Павлович, Михаил Стефанович (все — «Динамо-Минск»).
Помогать Михаилу Захарову на этот раз будет Анатолий Чистяков, известный по работе в таких командах КХЛ, как минское «Динамо», екатеринбургский «Автомобилист» и «Югра» (Ханты-Мансийск). В последнее время наставник работал в СДЮШОР «Юность».
Национальная сборная откроет кэмп 3 февраля на базе «Чижовка-Арены», а уже 5-го отправится в Попрад, где примет участие в турнире Kaufland Cup. Помимо белорусов в соревнованиях примут участие команда Словакии и олимпийская сборная России. Белорусская дружина откроет турнир 6 февраля матчем с хозяевами, а 7-го встретится с россиянами.