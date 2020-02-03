Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправятся в Словакию для участия в международном турнире

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) отправятся в Словакию для участия в международном турнире Dzurilla Cup, который пройдет 6—8 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Наверх

Главный тренер дружины Александр Руммо сделал ставку на следующих игроков:

Читайте также
Юниорская сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире в Латвии

Вратари — Иван Жигалов, Алексей Колосов.

Защитники — Кирилл Буйнич, Егор Юзленко, Дмитрий Кузьмин, Никита Парфенюк, Кирилл Ярута, Олег Пожиган, Егор Долкарт.

Нападающие — Евгений Сапельников, Александр Пальчик, Марк Ярута, Илья Спат, Герман Пироговский, Виталий Антонович, Александр Суворов, Сергей Кузнецов, Станислав Герасимов, Егор Чезганов, Владислав Демидович, Владислав Полегошко, Владислав Шило.

Белорусы, готовящиеся к чемпионату мира в своей возрастной группе, который состоится в апреле 2020 года, сыграют в Пьештянах со сверстниками из Швейцарии (6 февраля), Словакии (7 февраля) и Германии (8 февраля).

Читайте также
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Екатерина Климова показала архивное фото из своей юности
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь