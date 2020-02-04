Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой вызваны в сборную на Шведские игры
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Форвард московского «Динамо» Иван Игумнов, нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин и форвард петербургского СКА Артем
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Форвард московского «Динамо» Иван Игумнов, нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин и форвард петербургского СКА Артем
Игумнов, Порядкин и
Сборная России в рамках Шведских игр 6 февраля в Хельсинки сыграет в вынесенном матче с командой Финляндии. Затем россияне отправятся в Стокгольм, где встретятся со шведами (8 февраля) и чехами (9 февраля).