Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой вызваны в сборную на Шведские игры

Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой заменят в составе национальной команды нападающих Сергея Толчинского (ЦСКА) и Дмитрия Воронкова («Ак Барс»), которые пропустят турнир из-за травм.

Сборная России в рамках Шведских игр 6 февраля в Хельсинки сыграет в вынесенном матче с командой Финляндии. Затем россияне отправятся в Стокгольм, где встретятся со шведами (8 февраля) и чехами (9 февраля).