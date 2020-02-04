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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой вызваны в сборную на Шведские игры

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Форвард московского «Динамо» Иван Игумнов, нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин и форвард петербургского СКА Артем Швец-Роговой вызваны в состав сборной России по хоккею для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх, сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игумнов, Порядкин и Швец-Роговой заменят в составе национальной команды нападающих Сергея Толчинского (ЦСКА) и Дмитрия Воронкова («Ак Барс»), которые пропустят турнир из-за травм.

Сборная России в рамках Шведских игр 6 февраля в Хельсинки сыграет в вынесенном матче с командой Финляндии. Затем россияне отправятся в Стокгольм, где встретятся со шведами (8 февраля) и чехами (9 февраля).

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