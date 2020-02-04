Навстречу хоккею будущего. Сборная России представлена перед третьем этапом Евротура

Источник: РИА "Новости"

Презентация команды состоялась на следующий день после завершения последних перед перерывом матчей Континентальной хоккейной лиги.

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СКА в понедельник играл против «Спартака» в Москве, поэтому членам штаба сборной, параллельно работающим в санкт-петербургском клубе, и пятью игрокам армейцев оставалось только перебраться в Новогорск для подготовки к третьему этапу Евротура.

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Первоначально планировалась открытая тренировка команды, однако игрокам было решено дать передохнуть. Поэтому Федерация хоккея России (ФХР) устроила только презентацию команды с участием руководства ФХР.

Как обычно в феврале в сборной дается шанс проявить себя в том числе тем, кто выступал в конце декабря — начале января на молодежном чемпионате мира. В этот раз было приглашено сразу семь игроков молодежной сборной России, завоевавшей на чемпионате мира серебро, обидно уступив в финале канадцам (3:4). В национальную сборную были вызваны защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все — СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Григорий Денисенко («Локомотив»). Перед презентацией стало известно о вынужденной замене: Воронкова и Сергея Толчинского из ЦСКА, которые получили повреждения, заменили московский динамовец Иван Игумнов, Павел Порядин из «Нефтехимика» и Артем Швец-Роговой из СКА.

«У нас целая плеяда ребят, как вы видите. Мы уверены, что при дисциплине, трудолюбии, выполнении указаний тренеров они могут стать звездами мирового хоккея. Сегодня ворота национальной сборной открыты для всех», — сказал на презентации президент ФХР Владислав Третьяк.

Глава федерации напомнил, что ФХР старается делать все, чтобы молодые игроки побыстрее закреплялись в своих клубах всех лиг, а также упомянул про Российскую хоккейную лигу для 15−16-летних игроков, о которой говорилось еще в прошлом феврале.

Эта лига также должна помочь хоккеистам с игровой практикой еще до того, как они перейдут в клубы Молодежной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги. Вместе с тем Третьяк попросил молодых хоккеистов воздержаться от недооценки соперника и спрятать в себе самолюбие.

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«Брагин — как второй отец»

Помимо игроков, новым лицом в тренерском штабе является главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, который вошел в штаб в качестве тренера в самом конце января и практически сразу же дебютировал в этой же должности в СКА. Как и в клубе, в сборной Брагин отвечает за игру в атаке и большинстве. Не менее важной задачей для него является поддерживание связи с рядом хоккеистов, которые в разное время играли у него в молодежной команде, а сейчас приглашены в национальную.

«Поколения игроков в течение 10 лет проходили через мои руки, знаю их прекрасно. ФХР приняла это во внимание и приняла такое решение», — сказал он, отметив, что приход в главную сборную стал для него новой мотивацией.

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При этом Брагин сказал, что продолжит возглавлять молодежку. Большую часть весны он будет задействован в основной сборной, прежде чем поедет с молодежной сборной на традиционный турнир Кубок Черного моря в мае. Так это было два года назад.

Кого-то приход Брагина в СКА и сборную даже шокировал, как признался, к примеру, Марченко. «Валерий Николаевич знает нас, всю нашу команду, сборную, СКА. Как он сам сказал, знал всех ребят на протяжении 10 лет и тренировал. Для нас это тоже большой плюс», — сказал он.

Его партнер по СКА и сборной Морозов отметил, что для многих молодых ребят Брагин сравним со вторым отцом. Очевидно, что приход Брагина должен дополнительно взбодрить и вдохновить тех, кто играл у него в молодежной сборной в течение последних 10 лет.

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Сборная будет играть первым номером

Капитаном сборной России на Шведских играх будет олимпийский чемпион Пхёнчхана Богдан Киселевич. Его ассистентами станут защитники Рушан Рафиков и Андрей Миронов, а также форвард Анатолий Голышев.

«Главное, в чем-то подсказать ребятам, провести на высоком уровне тренировочный процесс. Все все понимают, большого значения этому придавать не стоит», — отметил защитник ЦСКА.

Стоит ожидать, что на предстоящих Играх от россиян будут ждать скоростного хоккея, учитывая наличие в команде достаточного количества молодежи. «У нас философия основывается на атакующих действиях, мы любим атаковать. У нас энергозатратный хоккей, много молодых ребят, быстрая команда, поэтому мы способны так играть», — сказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Говорить о том, что задачей сборной России будет победа на турнире, лишний раз говорить не приходится. Важно, какого хоккея стоит ждать от российских игроков. «Мы планируем доминировать, играть первым номером, то есть путем, который был намечен молодежной сборной и юношеской командой на Играх, играть в хоккей будущего», — сказал на презентации первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной Роман Ротенберг.

В этой связи будет интересно посмотреть на молодых нападающих СКА Подколзина, Морозова и Марченко, которые наверняка сыграют в одной тройке.

«Есть, конечно, волнение, все равно нам дали аванс, что вызвали. Это шанс сыграть в свой хоккей, мы умеем в него играть и можем показать результат. Просто нам надо стараться показать свой хоккей», — отметил Марченко.