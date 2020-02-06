Сборная России матчем с командой Финляндии стартует на Шведских хоккейных играх

Источник: РИА "Новости"

В финскую столицу прибыли 26 игроков. В состав вошли вратари Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс») и Александр Самонов (СКА), защитники Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург») и Андрей Миронов («Динамо», Москва), нападающие Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов («Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артем Швец-Роговой (все — СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), Павел Порядин («Нефтехимик») и Иван Игумнов («Динамо», Москва). Швец-Роговой, Игумнов и Порядин заменили травмированных вице-чемпиона мира среди молодежных команд Дмитрия Воронкова и московского армейца Сергея Толчинского.

Хоккей Еврохоккейтур 2019-2020 Шведские игры, 6.02.2020, 19:30 Финляндия - Россия -

Капитаном сборной России стал Киселевич, его ассистентами — Рафиков, Миронов и Голышев. Большинство игроков команды ранее выступали за молодежную сборную России, возглавляемую Валерием Брагиным. Специалист в конце января вошел в тренерский штаб национальной команды и занял пост старшего тренера. Возможности многих из хоккеистов ему хорошо известны, в том числе Марченко, Морозова, Подколзина, Романова, Галенюка и Денисенко, которые в составе молодежной сборной России в начале января завоевали серебряные медали чемпионата мира в Чехии, уступив в финале канадцам со счетом 3:4.

В среду российские хоккеисты провели тренировку в Финляндии. Занятие прошло на льду арены «Хельсинки», являющейся домашней площадкой местного клуба ХИФК. Там же тренировались и финны, у которых в составе есть два игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — форварды Тему Пулккинен («Динамо», Москва) и Йори Лехтеря (СКА).

Хоккей Еврохоккейтур 2019-2020 Шведские игры, 8.02.2020, 18:15 Швеция - Россия -

Матч между сборными Финляндии и России начнется в 19:30 мск. После этого россияне переедут в Стокгольм, где 8 февраля сыграют с хозяевами турнира (18:15 мск). В заключительный день подопечные Кудашова встретятся с чехами (14:15 мск).