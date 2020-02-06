Сборная Беларуси по хоккею проведет первый матч на турнире в Словакии

Источник: РИА "Новости"

До турнира словацкие хоккеисты, как и их соперники из Беларуси, приняли участие в двух международных стартах. В начале ноября дружина Крэйга Рамсея отметилась на Кубке Германии, где уступила швейцарцам (2:5) и олимпийской сборной России (2:3 после овертайма). Также словаки записали на свой счет победу над дружиной Германии (3:2 в овертайме) и заняли четвертое место.

Читайте также Определено расписание товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси накануне ЧМ-2020

В середине декабря Словакия отправилась в Швейцарию для участия в состязаниях Arosa Challenge, где вновь уступила олимпийской команде России (2:3 по буллитам), а также норвежцам (1:4).

Сборная Беларуси в ноябре в Лиепае победила французов (4:2), уступила сборной Словении (0:2) и обыграла латвийцев (3:2), заняв первое место. В декабре подопечные Михаила Захарова совершили победный вояж в Будапешт, взяв верх над украинцами (4:1), командой Республики Корея (6:5) и французами (6:5).

Последний раз хоккеисты взрослых сборных Словакии и Беларуси встречались в феврале 2019 года в Братиславе. Тогда хозяева взяли верх в серии буллитов со счетом 2:1. В рамках чемпионата мира последнее противоборство двух дружин датируется 2018 годом. Тогда в Дании словаки оказались сильнее — 7:4.