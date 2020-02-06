Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
53
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею проведет первый матч на турнире в Словакии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет первый матч на международном турнире Kaufland Сup в Словакии. Подопечные Михаила Захарова встретятся в Попраде с хозяевами турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

До турнира словацкие хоккеисты, как и их соперники из Беларуси, приняли участие в двух международных стартах. В начале ноября дружина Крэйга Рамсея отметилась на Кубке Германии, где уступила швейцарцам (2:5) и олимпийской сборной России (2:3 после овертайма). Также словаки записали на свой счет победу над дружиной Германии (3:2 в овертайме) и заняли четвертое место.

Читайте также
Определено расписание товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси накануне ЧМ-2020

В середине декабря Словакия отправилась в Швейцарию для участия в состязаниях Arosa Challenge, где вновь уступила олимпийской команде России (2:3 по буллитам), а также норвежцам (1:4).

Сборная Беларуси в ноябре в Лиепае победила французов (4:2), уступила сборной Словении (0:2) и обыграла латвийцев (3:2), заняв первое место. В декабре подопечные Михаила Захарова совершили победный вояж в Будапешт, взяв верх над украинцами (4:1), командой Республики Корея (6:5) и французами (6:5).

Последний раз хоккеисты взрослых сборных Словакии и Беларуси встречались в феврале 2019 года в Братиславе. Тогда хозяева взяли верх в серии буллитов со счетом 2:1. В рамках чемпионата мира последнее противоборство двух дружин датируется 2018 годом. Тогда в Дании словаки оказались сильнее — 7:4.

Сегодня матч двух команд на «Зимнем стадионе» в Попраде начнется в 20.00 по белорусскому времени.

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Словакия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Настя Каменских показала, как правильно начать утро и сильно похудеть
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России
Первый русский из студенческой лиги в истории НХЛ. Путь Летунова
Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
«Манчестер Сити» планирует заполучить Месси
На критику Бучневич ответил отличным матчем и задвинул Панарина
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь