Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура

Источник: ИТАР-ТАСС

За финскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (1-я минута), Юлиус Няттинен (6) и Юлиус Юнттила (7).

После третьей пропущенной шайбы в сборной России произошла замена вратаря. Вместо Тимура Билялова на льду появился Александр Самонов, который стал лучшим игроком матча в составе россиян.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами.

Хоккей Еврохоккейтур 2019-2020 Шведские игры, 8.02.2020, 18:15 Швеция - Россия -

В общем зачете Евротура сборная России занимает третье место, набрав семь очков. Столько же в активе шведов, но российские хоккеисты опережают скандинавов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Лидирует в таблице сборная Финляндии с 14 очками, на втором месте команда Чехии (11).

Ход матча

Хозяева ошеломили россиян с самых первых секунд матча — сразу после вбрасывания неудачный рикошет в зоне сборной России привел к передаче вразрез и выходу один на один с Биляловым, но вратарь «Ак Барса» команду выручил. Однако вскоре он не справился с броском Пулккинена в дальний угол. В первом периоде финны огорчили Билялова еще дважды: сначала Няттинен реализовал выход один на один, а затем Юнттила после подправил шайбу после броска от синей линии. Третья шайба вынудила тренерский штаб вместо Билялова выпустить Самонова, который в итоге был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.