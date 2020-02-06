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22:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура

ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Хельсинки.

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Источник: ИТАР-ТАСС

За финскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (1-я минута), Юлиус Няттинен (6) и Юлиус Юнттила (7).

После третьей пропущенной шайбы в сборной России произошла замена вратаря. Вместо Тимура Билялова на льду появился Александр Самонов, который стал лучшим игроком матча в составе россиян.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами.

Хоккей

Еврохоккейтур 2019-2020
Шведские игры, 8.02.2020, 18:15

Швеция-Россия-

В общем зачете Евротура сборная России занимает третье место, набрав семь очков. Столько же в активе шведов, но российские хоккеисты опережают скандинавов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Лидирует в таблице сборная Финляндии с 14 очками, на втором месте команда Чехии (11).

Ход матча

Хозяева ошеломили россиян с самых первых секунд матча — сразу после вбрасывания неудачный рикошет в зоне сборной России привел к передаче вразрез и выходу один на один с Биляловым, но вратарь «Ак Барса» команду выручил. Однако вскоре он не справился с броском Пулккинена в дальний угол. В первом периоде финны огорчили Билялова еще дважды: сначала Няттинен реализовал выход один на один, а затем Юнттила после подправил шайбу после броска от синей линии. Третья шайба вынудила тренерский штаб вместо Билялова выпустить Самонова, который в итоге был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.

В своей зоне финны, в основном, ничего опасного создать подопечным Алексея Кудашова не давали. В атаке у россиян шайба держалась только у тройки Ивана Морозова, в результате чего два голевых момента имел Василий Подколзин. Но после первого периода эта тройка сникла под давлением соперника. По-настоящему опасных моментов в оставшееся время россияне так и не создали.

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4 февраля© Ньюстюб
Финляндия
3:0
3:0, 0:0, 0:0
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры6.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Helsinki Ice Hall
Главные тренеры
Юкка ЯлоненАлексей Кудашов
Вратари
Франс ТуохимааТимур Билялов(Александр Самонов)
1-й период
00:37Теему Пулккинен
05:43Юлиус Няттинен(Мика Койвисто)
06:54Юлиус Юнттила(Вели-Матти Виттасмяки, Ере Карьялайнен)
10:15Андрей Светлаков
17:35Теему Пулккинен
2-й период
20:59Йори Лехтеря
32:09Андрей Светлаков
37:39Артем Галимов
3-й период
40:54Йори Лехтеря
43:43Богдан Киселевич
51:33Ере Карьялайнен
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Годек(Чехия)
Главный судьяРене Градил(Чехия)
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  • Удаление на 20 минут
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