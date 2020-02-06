Сборная России по хоккею уступила финнам в вынесенном матче шведского этапа Евротура
ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Хельсинки.
ХЕЛЬСИНКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:3 в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Хельсинки.
За финскую команду точными бросками отметились Тему Пулккинен (1-я минута), Юлиус Няттинен (6) и Юлиус Юнттила (7).
Следующий матч российские хоккеисты проведут 8 февраля в Стокгольме, где сыграют с хозяевами турнира. В этот же день финны встретятся с чехами.
В общем зачете Евротура сборная России занимает третье место, набрав семь очков. Столько же в активе шведов, но российские хоккеисты опережают скандинавов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Лидирует в таблице сборная Финляндии с 14 очками, на втором месте команда Чехии (11).
Хозяева ошеломили россиян с самых первых секунд матча — сразу после вбрасывания неудачный рикошет в зоне сборной России привел к передаче вразрез и выходу один на один с Биляловым, но вратарь «Ак Барса» команду выручил. Однако вскоре он не справился с броском Пулккинена в дальний угол. В первом периоде финны огорчили Билялова еще дважды: сначала Няттинен реализовал выход один на один, а затем Юнттила после подправил шайбу после броска от синей линии. Третья шайба вынудила тренерский штаб вместо Билялова выпустить Самонова, который в итоге был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.
В своей зоне финны, в основном, ничего опасного создать подопечным Алексея Кудашова не давали. В атаке у россиян шайба держалась только у тройки Ивана Морозова, в результате чего два голевых момента имел Василий Подколзин. Но после первого периода эта тройка сникла под давлением соперника.
|Юкка Ялонен
|Алексей Кудашов
|Франс Туохимаа
|Тимур Билялов(Александр Самонов)
|00:37
|Теему Пулккинен
|05:43
|Юлиус Няттинен(Мика Койвисто)
|06:54
|Юлиус Юнттила(Вели-Матти Виттасмяки, Ере Карьялайнен)
|10:15
|Андрей Светлаков
|17:35
|Теему Пулккинен
|20:59
|Йори Лехтеря
|32:09
|Андрей Светлаков
|37:39
|Артем Галимов
|40:54
|Йори Лехтеря
|43:43
|Богдан Киселевич
|51:33
|Ере Карьялайнен
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Павел Годек(Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил(Чехия)