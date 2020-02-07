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00:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили Словакии в первом матче международного турнира Kaufland cup-2020

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили соперникам из Словакии на стартовавшем в Попраде международном турнире Kaufland cup-2020 со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Место в воротах сборной Беларуси Михаил Захаров доверил Ивану Кульбакову, который уже на второй минуте был вынужден капитулировать. Томашу Марцинко удался точный пас на Якуба Сукела и он не промахнулся, завершив вторую атаку своей команды по ходу матча. В дальнейшем игра выровнялась, и белорусы начали все чаще беспокоить вратаря соперников Андрея Кошаристяна. Но на 16-й минуте после атаки Александра Павловича словак был бессилен.

Пытаясь вернуть себе преимущество словаки усилили давление на оборонительные порядки белорусов, которые отчаянно сопротивлялись, сделав ставку на контратаки. В итоге, подопечные Михаила Захарова получили в концовке стартового периода преимущество в двух игроков после удалений Патрика Лампера и Петера Зузина. Однако извлечь из него преимущество не смогли.

Во втором периоде первыми забросили шайбу словаки. Криштоф Михал реализовал преимущество в лишнего игрока. Однако белорусов это обидное взятие ворот лишь раззадорило. Два точных броска в исполнении Сергея Боголейши и Игоря Мартынова заставили трибуны Зимнего стадиона в Попраде приумолкнуть.

Впрочем, удержать преимущество белорусы не смогли. Третий период прошел под аккомпанемент атак словаков, которые в итоге сумели найти пути к воротам Ивана Кульбакова. Сначала Марцель Гащак сравнял счет, а затем Томаш Марцинко вывел свою команду вперед. Отчаянные попытки подопечных Михаила Захарова отыграться ни к чему не привели. В том числе, тайм-аут и снятие с игры вратаря.

Впрочем, на последней минуте встречи прекрасный момент для перевода встречи в овертайм был у Владислава Кодолы, но капитан белорусов не смог поразить ворота.

Завтра белорусская команда в 20.00 по белорусскому времени проведет свой заключительный матч на турнире в Попраде против олимпийской сборной России.

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