Сборная Швеции обыграла чехов в первом туре шведского этапа Евротура
ТАСС, 6 февраля. Сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче первого тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
ТАСС, 6 февраля. Сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче первого тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Фредрик Хандемарк (32-я минута) и Матиас Броме (56). У проигравших отличился Давид Штястны (10).
Следующий матч шведы проведут 8 февраля против сборной России, а чехи в этот же день сыграют с финнами.
В общем зачете Евротура сборная Швеции идет на третьем месте, набрав десять очков. Чехи занимают вторую строчку, имея в активе 11 очков. Лидирует сборная Финляндии с 14 очками, российские хоккеисты, набравшие семь очков, замыкают турнирную таблицу.
|Милош Ржига
|Юхан Гарпенлев
|Роман Вилл(Роман Вилл)
|Магнус Хелльберг
|09:03
|Давид Штястны(Якуб Флек, Давид Мусил)
|18:53
|Давид Немечек
|31:34
|Фредрик Хендемарк(Йеспер Селльгрен, Матиас Броме)
|43:28
|Томаш Гика
|43:28
|Хенрик Теммернес
|51:46
|Либор Шулак
|51:46
|Якуб Ержабек
|55:10
|Матиас Броме(Мальте Стремвалль, Оскар Линдберг)
|58:35
|Либор Шулак
|59:35
|Командный штраф
|59:55
|Мальте Стремвалль
|12
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ааро Бряннаре(Финляндия)
|Главный судья
|Йонас Кова(Швеция)