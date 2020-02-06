Сборная Швеции обыграла чехов в первом туре шведского этапа Евротура

Источник: РИА "Новости"

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Фредрик Хандемарк (32-я минута) и Матиас Броме (56). У проигравших отличился Давид Штястны (10).

Следующий матч шведы проведут 8 февраля против сборной России, а чехи в этот же день сыграют с финнами.