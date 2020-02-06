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6 февраля, источник: ТАСС

Сборная Швеции обыграла чехов в первом туре шведского этапа Евротура

ТАСС, 6 февраля. Сборная Швеции со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в матче первого тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Фредрик Хандемарк (32-я минута) и Матиас Броме (56). У проигравших отличился Давид Штястны (10).

Следующий матч шведы проведут 8 февраля против сборной России, а чехи в этот же день сыграют с финнами.

В общем зачете Евротура сборная Швеции идет на третьем месте, набрав десять очков. Чехи занимают вторую строчку, имея в активе 11 очков. Лидирует сборная Финляндии с 14 очками, российские хоккеисты, набравшие семь очков, замыкают турнирную таблицу.

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1:2
1:0, 0:1, 0:1
Швеция
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры6.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 9613 зрителей
Главные тренеры
Милош РжигаЮхан Гарпенлев
Вратари
Роман Вилл(Роман Вилл)Магнус Хелльберг
1-й период
09:03Давид Штястны(Якуб Флек, Давид Мусил)
18:53Давид Немечек
2-й период
31:34Фредрик Хендемарк(Йеспер Селльгрен, Матиас Броме)
3-й период
43:28Томаш Гика
43:28Хенрик Теммернес
51:46Либор Шулак
51:46Якуб Ержабек
55:10Матиас Броме(Мальте Стремвалль, Оскар Линдберг)
58:35Либор Шулак
59:35Командный штраф
59:55Мальте Стремвалль
Статистика
12Штрафное время4
1Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАаро Бряннаре(Финляндия)
Главный судьяЙонас Кова(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Нереализованный буллит
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