Источник: РИА "Новости"

Чех выступает за команду «Гилфорд Феникс», контракт с которой заключил 9 октября 2019 года. Клуб лидирует в лиге и еще ни разу не проиграл в этом сезоне, проведя 15 матчей. 37-летний Чех принял участие в пяти играх и имеет процент отраженных бросков 93,02.

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Чех завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19. Он выступал за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», «Челси» и «Арсенал». В составе «Челси» Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.