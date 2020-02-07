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18:32 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Челси» Чех номинирован на звание лучшего хоккеиста месяца в Англии

ТАСС, 7 февраля. Бывший футбольный вратарь Петр Чех, ранее выступавший за «Челси» и «Арсенал», стал претендентом на приз лучшему игроку января второго дивизиона Английской хоккейной лиги (NIHL). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Football London.

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Источник: РИА "Новости"

Чех выступает за команду «Гилфорд Феникс», контракт с которой заключил 9 октября 2019 года. Клуб лидирует в лиге и еще ни разу не проиграл в этом сезоне, проведя 15 матчей. 37-летний Чех принял участие в пяти играх и имеет процент отраженных бросков 93,02.

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Чех завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19. Он выступал за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», «Челси» и «Арсенал». В составе «Челси» Чех стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Выступая за «Арсенал», чешский голкипер еще дважды завоевал Суперкубок Англии, а также Кубок Англии. В составе сборной Чехии вратарь сыграл в 124 матчах. В составе национальной сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.

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