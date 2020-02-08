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00:31 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты в субботу на Шведских играх встретятся с хозяевами турнира

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в субботу проведут матч в рамках Шведских игр против хозяев турнира. Встреча пройдет в Стокгольме.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В стартовой игре третьего этапа Евротура россияне в Хельсинки проиграли финнам со счетом 0:3. Все три шайбы были пропущены в начале стартового периода, что заставило тренерский штаб команды поменять вратаря. Голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова заменил его коллега по амплуа из петербургского СКА Александр Самонов.

Хоккей

Еврохоккейтур 2019-2020
Шведские игры, 8.02.2020, 18:15

Швеция-Россия-

Сборная России вылетела в Стокгольм сразу после матча с финнами и уже в пятницу днем провела занятие. Тренерский штаб внес коррективы в одно звено и одну пару защитников. Остальные сочетания остались нетронутыми. К примеру, тройка нападения, состоящая из хоккеистов СКА Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, которая стала лучшей в прошлой встрече, снова тренировалась вместе.

Сборная Швеции в четверг обыграла команду Чехии со счетом 2:1. У хозяев в заявке на турнир присутствуют только два голкипера — Маркус Хелльберг из СКА и Ларс Юханссон из московского ЦСКА, первый играл против чехов, второй выйдет на лед в матче с россиянами. Ожидается дебют 19-летнего форварда Самуэля Фагемо, ставшего лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира, где он набрал 13 (8 голов + 5 результативных передач) очков. Сам Фагемо уже сказал, что считает предстоящую игру реваншем после поражения в полуфинале молодежного первенства, при этом у россиян в составе есть шесть участников той встречи.

Хоккей

Еврохоккейтур 2019-2020
Шведские игры, 8.02.2020, 14:30

Финляндия-Чехия-

После поражения от финнов и победы шведов над чехами россияне опустились на последнее место общего зачета Евротура, имея в активе всего семь очков. У сборной Швеции 10 баллов, лидирует команда Финляндии (14), на три балла от нее отстают чешские хоккеисты. В таблице Шведских игр финны тоже идут на первом месте, опережая хозяев турнира благодаря лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

В стартовой игре субботы сборная Финляндии встретится с командой Чехии, начало — 14:30 мск. Россияне и шведы выйдут на лед в 18:15 мск.

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