Попрадский «хор.». Белорусы проиграли дважды, но сделали это вдохновенно

Логистика

Тема педалировалась Михаилом Захаровым, кажется, даже с некоторым перебором. Хотя безусловно заслуживает внимания. И дело, как видится, не в самом факте того, что сборная добиралась в Попрад регулярными рейсами — в иных странах этим не брезгуют и президенты в ходе официальных зарубежных визитов. Проблема не в том, ЧТО произошло, а в том — КАК. Если штаб действительно поставили перед фактом, что вместо давно запланированного прямого чартера команде предстоит двигать к месту событий с двумя пересадками и двумя видами транспорта, — это не дело. Слышал, это действительно заставило пересматривать ростер, отказавшись от нескольких легионеров. Не потому, что те взбрыкнули от нового варианта маршрута, — просто он не позволял вернуть кадры в клубы в разумные сроки.

Источник: Прессбол



Несчастье помогло

Впрочем, как в известной поговорке, нет худа без добра. Во-первых, транспортный форс-мажор позволил заполнить неожиданные вакансии местными игроками, для которых лишний международный опыт — не лишний. Да и любое расширение кадрового резерва при нашей бедности — во благо. Во-вторых, даже при этом команда не выглядела в Попраде на фоне соперников бедным родственником, и, более того, сдюжила провести второй матч как минимум не хуже первого. А с точки зрения надежности обороны, пожалуй, даже лучше. Итого — проблемы вынудили в очередной раз размять морально-волевые. На чемпионате мира в мае пригодится. И уж тем более — на ожидающейся в конце августа олимпийской квалификации. Ее по иронии судьбы, как уже известно, будем играть аккурат в Словакии. Вариант доставки можно просчитывать уже сейчас. Только не менять в последний момент…

Источник: Прессбол

Капитан

Здесь грех не повторить уже написанное по прибытии в Попрад: выбор Михаилом Захаровым официального вожака февральского состава в очередной раз позволил констатировать: просчитать финты нового-старого коуча нашей сборной — дело порой безнадежное. Ну правда: устрой кто «угадайку» до озвучивания фамилии Владислава Кодолы, его кандидатуру нострадамусы назвали бы где-то… А, скорее всего, вообще бы не назвали: где это видано, чтобы дебютант с ходу перескакивал через два звания?..



Хотя в ретроспективе ход выглядит вполне логичным — эдаким месседжем. Причем в адрес самого Кодолы, возможно, даже в меньшей степени: в том, что он нужен родине всерьез, его убедили ранее — потому он и прибыл в кэмп. В большей — представителям бюрократии, которые нынче решают паспортные заморочки гомельчанина. И, видимо, не слишком расторопно. Волокитить дело «рядового» — это одно. Капитана — совсем другое. Пусть и очевидно, что нашивка едва ли останется за Владом в майской Лозанне. Но это в конце концов мелочь. Главное — чтобы он смог там быть. Хотя бы теоретически-документально.

Источник: Прессбол



Вратари

Как и другой объект развернувшегося реэкспорта — вратарь Константин Шостак. Говорят, один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Своей пятничной игрой против россиян 19-летний вундеркинд аккурат подвел черту под формулой. Отменно провести три кряду матча за сборную случайно просто нереально. Особенно — в столь нежном для голкипера возрасте.



Продолжая тему, заодно не стал бы особо порицать за Попрад и Кульбакова. Собственно, и Захаров, отпустив было шпильку в адрес Ивана по горячим следам четвергового свидания с хозяевами, спустя сутки в резюме к турниру сменил гнев на милость. Стоит признать, что в первом матче полевые обеспечивали поддержку голкипера хуже, чем во втором. Когда, не особо заморачиваясь ограничением количества бросков россиян, заметно успешнее придушили их убойное качество.



Итого — мнение, что «в Беларуси для сборной нет вратарей» пора отправлять в архив. Тем, кто его придерживался. Я всегда считал, что есть. Понятно, не для того, чтобы обыгрывать шведов (такое счастье с нами случается раз в 20 лет), но как минимум для того, чтобы не уступать норвежцам или французам. В нашем положении возвращенцев из «пердива» — и то хлеб с маслом.

Источник: Прессбол



Общая картина

За вычетом явно проваленного третьего периода четверговой игры с хозяевами, сборная в Попраде вполне наработала на «хор.». Штрафов не нахватали, голый откат не проповедовали, варианты иного исхода матчей имелись в обоих случаях. Да, атакующее острие все еще требует заточки — так то не новость уже лет пять, аккурат с лебединой песни Остравы-2015. Тем интереснее состав кадрового призыва на апрельские матчи «Еврочелленджа» против Казахстана, Германии и Латвии. Дальше — только «мир»…

Источник: Прессбол





6.02. СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

ПОПРАД. Зимний стадион. Начало в 20.00. 1723 зрителя.

СЛОВАКИЯ: Кошаристян (Рыбар); Граняк (К) — Черешняк, Хован — Криштоф — Гащак; Гернат — Хован, Сукел — Марцинко — Зюзин; Росандич — Штайнох, Поспишил — Коллар — Рапач; Кох — Дялога, Лампер — Жиго — Паулович.

БЕЛАРУСЬ: Кульбаков (Шостак); Знахаренко — Боголейша, Буйницкий — Кодола (К) — Стефанович; Антонов — Щечин, Демков — Ковыршин — Мартынов; Готовец — Тарлецкий, Палович — Китаров — Когалев; Ногачев — Еременко, С. Малявко — Дрозд — А. Малявко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Сукел (Марцинко, Зюзин, 1.01). 1:1 — Павлович (Демков, 15.37). 2:1 — Криштоф (Жиго, Гащак, 32.30 — бол.). 2:2 — Боголейша (Кодола, Дрозд, 36.17 — бол.). 2:3 — Мартынов (Демков, 36.50). 3:3 — Гащак (50.46). 4:3 — Марцинко (53.05).



7.02. БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ-2 — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

ПОПРАД. Зимний стадион. Начало в 20.00. 380 зрителей.

БЕЛАРУСЬ: Шостак (Кульбаков); Знахаренко — Боголейша, Буйницкий — Кодола (К) — Стефанович; Щечин — Антонов, Мартынов — Ковыршин — Демков; Готовец — Тарлецкий, С. Малявко — Дрозд — А. Малявко; Павлович — Китаров — Когалев; Ногачев.

РОССИЯ: Коновалов (Мельничук); Демидов — Мироманов, Обидин — Г. Иванов — Слепец; Пыленков — Шарипзянов (К), Морозов — Кукштель — Талалуев; Хабаров — Кудако, Дорофеев — Соркин — Ртищев; Тришин — Яковенко, Грошев — Шашков — Чинахов.

ШАЙБА: 0:1 — Мироманов (50.25).

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол