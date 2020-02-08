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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Милош Ржига: Русские клубы не отпускают игроков в сборную. Это общая проблема для нас, шведов и финнов

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над Финляндией (3:1) на шведском этапе Евротура поделился своим мнением о том, почему ему не удается собрать всех сильнейших хоккеистов.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Чего ждете от воскресной игры со сборной России?

— Завтра, как и всегда, будем играть на победу. К матчу с русской командой надо хорошо подготовиться. Но сейчас не имеет никакого значения, что я много работал в России, или вспомнить о том, что игры наших команд принципиальные.

Хоккей

Еврохоккейтур 2019-2020
Шведские игры, 9.02.2020, 14:15

Россия-Чехия-

— Выиграть турнир очень важно?

— Важно. Но самое важное, чтобы мы не заболели (смеется).

— Россия привезла очень молодую команду.

— Я смотрел ваш матч с финнами, но и у нас тоже молодых ребят хватает. Не только у вас. Опять начинаете страховаться, говоря о молодых. Зачем? У вас всего четыре игрока, ставших вторыми на молодежном чемпионате мира, а не двенадцать. Если им дают шанс в первой сборной — пусть играют. Но у нас тоже «команда Б», где много новых лиц.

— Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев жалуется, что клубы КХЛ не отпускают игроков на Евротур. Вы с этим тоже сталкиваетесь?

— Да. Это общая проблема и для шведов, и для финнов, и для нас. Мы хотим видеть в сборной сильнейших. Надо договариваться. Я и в прошлом году разговаривал на эту тему с руководством федерации, чтобы наши игроки перед этапом Евротура последний матч в КХЛ проводили в пятницу, оставляя субботу и воскресенье на переезд. Несколько кандидатов выступают в «Амуре» и «Куньлуне». Им далеко добираться. Все вместе мы встречаемся только в среду. Как в таких условиях можно нормально готовиться?

Все сборные должны начинать подготовку с понедельника. Сборные должны привлекать болельщиков, которым хочется смотреть за тем, чтобы турниры проходили интересно. И не приходилось брать столько молодых (улыбается). Нам достаточно двух дней на подготовку. И все.

— В воскресенье кого-то отпустите в клуб?

— Нет, мы после турнира в Москве сказали, что этого делать не будем. Но нам тоже отказали в приезде четырех игроков. Мы можем пожаловаться руководству нашей федерации, будут штрафы. Но зачем это? Всегда можно договориться. Над этим надо чуть-чуть задуматься.

— Какие шансы у Гики и Седлака поехать на чемпионат мира?

— До него еще далеко. Седлака не позвали сейчас — он играет на уколах из-за проблем с коленом. Но он уже дважды был в сборной в этом сезоне. И в КХЛ и обоих видел. На них одних «Трактор» и держится.

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Финляндия
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1:1, 0:1, 0:1
Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры8.02.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 3769 зрителей
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Вратари
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3-й период
53:15Юлиус Хонка
57:21Давид Скленичка
58:54Гынек Зогорна(Томаш Зогорна)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве2
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Бьерк(Швеция)
Главный судьяЛинус Олунд(Швеция)
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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