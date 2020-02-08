Милош Ржига: Русские клубы не отпускают игроков в сборную. Это общая проблема для нас, шведов и финнов

Источник: Спорт-Экспресс

— Чего ждете от воскресной игры со сборной России?

— Завтра, как и всегда, будем играть на победу. К матчу с русской командой надо хорошо подготовиться. Но сейчас не имеет никакого значения, что я много работал в России, или вспомнить о том, что игры наших команд принципиальные.

Хоккей Еврохоккейтур 2019-2020 Шведские игры, 9.02.2020, 14:15 Россия - Чехия -

— Выиграть турнир очень важно?

— Важно. Но самое важное, чтобы мы не заболели (смеется).

— Россия привезла очень молодую команду.

— Я смотрел ваш матч с финнами, но и у нас тоже молодых ребят хватает. Не только у вас. Опять начинаете страховаться, говоря о молодых. Зачем? У вас всего четыре игрока, ставших вторыми на молодежном чемпионате мира, а не двенадцать. Если им дают шанс в первой сборной — пусть играют. Но у нас тоже «команда Б», где много новых лиц.

— Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев жалуется, что клубы КХЛ не отпускают игроков на Евротур. Вы с этим тоже сталкиваетесь?

— Да. Это общая проблема и для шведов, и для финнов, и для нас. Мы хотим видеть в сборной сильнейших. Надо договариваться. Я и в прошлом году разговаривал на эту тему с руководством федерации, чтобы наши игроки перед этапом Евротура последний матч в КХЛ проводили в пятницу, оставляя субботу и воскресенье на переезд. Несколько кандидатов выступают в «Амуре» и «Куньлуне». Им далеко добираться. Все вместе мы встречаемся только в среду. Как в таких условиях можно нормально готовиться?

Все сборные должны начинать подготовку с понедельника. Сборные должны привлекать болельщиков, которым хочется смотреть за тем, чтобы турниры проходили интересно. И не приходилось брать столько молодых (улыбается). Нам достаточно двух дней на подготовку. И все.

— В воскресенье кого-то отпустите в клуб?

— Нет, мы после турнира в Москве сказали, что этого делать не будем. Но нам тоже отказали в приезде четырех игроков. Мы можем пожаловаться руководству нашей федерации, будут штрафы. Но зачем это? Всегда можно договориться. Над этим надо чуть-чуть задуматься.

— Какие шансы у Гики и Седлака поехать на чемпионат мира?