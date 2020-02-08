Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в Швейцарии

Подопечные Дениса Булгакова сыграли в Романсхорне три матча и во всех поединках добились уверенного преимущества. В стартовом туре белорусы обыграли латвийских сверстников со счетом 6:2. Затем была уверенная виктория над словаками — 4:2. Сегодня, в заключительный день турнира, белорусские хоккеисты долгое время проигрывали дружине Швейцарии с дефицитом в две шайбы, однако смогли обеспечить волевую победу со счетом 5:3.