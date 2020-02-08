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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в Швейцарии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-16) выиграла международный турнир в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Дениса Булгакова сыграли в Романсхорне три матча и во всех поединках добились уверенного преимущества. В стартовом туре белорусы обыграли латвийских сверстников со счетом 6:2. Затем была уверенная виктория над словаками — 4:2. Сегодня, в заключительный день турнира, белорусские хоккеисты долгое время проигрывали дружине Швейцарии с дефицитом в две шайбы, однако смогли обеспечить волевую победу со счетом 5:3.

Две шайбы в ворота соперников забросил Леонид Булгаков. По разу отличились Максим Лисичкин, Иван Аношко и Тимофей Тимошков.

Благодаря этому успеху белорусы заработали девять очков из девяти возможных и заняли первое место в итоговой таблице. Второе место осталось за словаками — 6 (3). Третья строка у швейцарцев — 3 (3). Латвийские юноши баллов на состязаниях в Романсхорне не набрали.

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