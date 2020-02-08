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20:57 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на шведском этапе Евротура

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 2:5 в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (31), Эмиль Сильвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49 и 51). Первую шайбу сборной России на этом этапе забросил Павел Порядин (48). Также у россиян отличился Павел Кудрявцев (55).

Россияне пропустили на первой минуте во второй встрече кряду. В первом матче сборная России проиграла финнам со счетом 0:3. Порядин и Кудрявцев забросили первые шайбы за сборную России. Фагемо, ставший лучшим бомбардиром и снайпером завершившегося в январе молодежного чемпионата мира, провел первый матч за взрослую сборную Швеции.

Ранее сборная Чехии победила команду Финляндии (3:1). Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии, в тот же день шведы сыграют с финнами.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими — финны (3).

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в 8 матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.

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11 июля 2019© Ньюстюб
Швеция
5:2
1:0, 2:0, 2:2
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры8.02.2020, 18:15 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13850 зрителей
Главные тренеры
Юхан ГарпенлевАлексей Кудашов
Вратари
Ларс ЮханссонАлександр Самонов
1-й период
00:46Маркус Нильссон(Клас Дальбек, Фредрик Хендемарк)
07:07Григорий Денисенко
16:30Клас Дальбек
2-й период
23:58Нильс Лундквист
29:23Анатолий Голышев
30:46Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Деннис Эверберг)
31:19Иван Морозов
34:45Эмиль Сильвегорд(Матиас Броме, Клас Дальбек)
39:24Артем Швец-Роговой
39:44Юнатан Пудас
3-й период
43:54Хенрик Теммернес
47:047585(Артем Галимов)
48:08Лукас Бенгтссон(Маркус Нильссон)
50:47Артем Галимов
50:59Лукас Бенгтссон(Оскар Линдберг, Маркус Нильссон)
53:33Павел Кудрявцев(Анатолий Голышев, Денис Зернов)
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЙонас Кова(Швеция)
Главный судьяМаркус Акерблом(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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