Российские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на шведском этапе Евротура

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (31), Эмиль Сильвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49 и 51). Первую шайбу сборной России на этом этапе забросил Павел Порядин (48). Также у россиян отличился Павел Кудрявцев (55).

Россияне пропустили на первой минуте во второй встрече кряду. В первом матче сборная России проиграла финнам со счетом 0:3. Порядин и Кудрявцев забросили первые шайбы за сборную России. Фагемо, ставший лучшим бомбардиром и снайпером завершившегося в январе молодежного чемпионата мира, провел первый матч за взрослую сборную Швеции.

Ранее сборная Чехии победила команду Финляндии (3:1). Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии, в тот же день шведы сыграют с финнами.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими — финны (3).