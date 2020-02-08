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21:26 (мск), источник: Sport24

2:8 за два матча у сборной России. Экспериментальная «Красная машина» пока только проваливается

Сборная Швеции с крупным счетом обыграли команду Кудашова.

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Источник: РИА "Новости"

После неудачной игры с Финляндией Алексей Кудашов вполне логично пошел на изменения в составе. Для начала убрал Шарова, Дронова и Светлакова, которые плохо выглядели в Хельсинки. Первых двоих главный тренер «посадил» еще по ходу встречи. Помимо этого третья и четвертые тройки претерпели изменения, а также пары защитников поменялись местами. В воротах был заявлен Самонов, здорово вышедший на замену в четверг. Изначально планировалось, что в первом матче сыграет Бобков, однако голкипер «Авангарда» приболел и не попал в заявку. Скорее всего он выйдет на лед завтра в игре с Чехией.

Год назад сборные в Стокгольме играли на стареньком и ветхом стадионе «Ховет». В этот раз Шведские игры организаторы решили провести на красавице «Глобен-Арене», вмещающей почти 14 тысяч зрителей. И не прогадали — на матче Швеция — Россия собрался аншлаг. Гости начали встречу точно также, как и двумя днями ранее — пропустили на первой же минуте в первой же смене. Маркус Нильссон оставил ни у дел Самонова и первое звено россиян.

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Шведы контролировали игру практически весь период, действуя быстрее и виртуознее соперника. Плюс «Тре Крунур» здорово нейтрализовали любые атаки россиян. Вроде бы подопечные Кудашова и бежали вперед, но в завершении все время чего-то не хватало. Пожалуй, самый опасный момент был у Швеца-Рогового, и то бросок у форварда не получился, хотя передача Голышева до этого была классной. Молодежная тройка выглядела неплохо, как и в прошлом матче, плюс Подколзин заработал на себе удаление.

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После перерыва мало что изменилось на льду. Россияне проигрывали по броскам, а шведы продолжали давить. В итоге в большинстве 19-летний Фагемо удачно подставил клюшку и забил первый гол за взрослую сборную.

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Третью шайбу Самонов пропустил после того, как Романов опрометчиво побежал в атаку, потерял шайбу на синей линии, и Сильвегорд на контратаке вырвался с партнерами и забил. Опять сборная России проигрывала 0:3. «Красная машина» сумела поразить ворота Юханссона, но шайбу Рафикова судьи не засчитали. Шведский голкипер вышел за пределы ворот, где ему помешал Каюмову. Арбитры посчитали, что этот гол забит не по правилам, так как русский форвард мог избежать контакта с вратарем, но не сделал этого.

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В третьем периоде у россиян появились интересные атаки. Марченко заработал удаление (до этого сам опасно бросал), в большинстве отличный шанс был у Галимова. В итоге первую шайбу сборной России на третьем этапе Евротура забросил 13-й форвард — Порядин фактически сам сделал себе гол. 23-летний нападающий из «Нефтехимика» начал выходить в третьей тройке вместо Денисенко. Только успели гости обрадоваться, как пропустили от Бенгтссона. А через несколько минут Лукас оформил дубль. Кудрявцев в концовке смог забить второй гол, но на итог встречи это уже не повлияло.

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2:5 — от Швеции, пусть с сильнейшим на турнире составе, это неудача. Стоит признать, что экспериментальная сборная пока не решает поставленных задач. Возможно, руководству и тренерскому штабу национальной команды просто не стоило говорить про победы и агрессивный хоккей. Лишний груз ответственности на молодых ребят, которые впервые играют на таком уровне. А ведь как раз дебютанты в основном показывают неплохую игру, нужно только немного дать им время.

Швеция
5:2
1:0, 2:0, 2:2
Россия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры8.02.2020, 18:15 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 13850 зрителей
Главные тренеры
Юхан ГарпенлевАлексей Кудашов
Вратари
Ларс ЮханссонАлександр Самонов
1-й период
00:46Маркус Нильссон(Клас Дальбек, Фредрик Хендемарк)
07:07Григорий Денисенко
16:30Клас Дальбек
2-й период
23:58Нильс Лундквист
29:23Анатолий Голышев
30:46Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Деннис Эверберг)
31:19Иван Морозов
34:45Эмиль Сильвегорд(Матиас Броме, Клас Дальбек)
39:24Артем Швец-Роговой
39:44Юнатан Пудас
3-й период
43:54Хенрик Теммернес
47:047585(Артем Галимов)
48:08Лукас Бенгтссон(Маркус Нильссон)
50:47Артем Галимов
50:59Лукас Бенгтссон(Оскар Линдберг, Маркус Нильссон)
53:33Павел Кудрявцев(Анатолий Голышев, Денис Зернов)
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЙонас Кова(Швеция)
Главный судьяМаркус Акерблом(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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