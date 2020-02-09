Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки уступили команде Польши со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). При этом по ходу игры казахстанцы отыгрались с 0:2.

Первый период остался за гостями. На седьмой минуте Бартош Чура открыл счет в матче. Во второй 20-минутке поляки и удвоили преимущество усилиями Мартина Прзыгодски (30-я). Однако радость соперников была недолгой.

Казахстанцам хватило 17 секунд после второй пропущенной шайбы, чтобы «размочить» счет — с передачи Кертиса Волка отличился Дастин Бойд. А спустя пять минут Бойд оформил дубль и восстановил равновесие. В голевой атаке поучаствовали Волк и Найджел Доус.

Начало заключительного периода началось для Скабелки не лучшим образом — спустя 30 секунд после вбрасывания в центральном круге Мацей Урбанович вновь вывел поляков вперед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RowlSyhM7Nw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе сборная Польши заняла первое место в группе H и вышла в финальную стадию квалификацию на Олимпиаду-2022.

Напомним, в двух прошедших матчах Казахстан разгромил Украину (8:1) и Нидерланды (7:1). В итоге команда Скабелки заняла второе место в группе и осталась без ОИ.