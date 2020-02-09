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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею сделала камбэк с 0:2, но проиграла и осталась без Олимпиады-2022

Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение в заключительном матче в рамках отборочного турнира к Олимпиаде-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки уступили команде Польши со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). При этом по ходу игры казахстанцы отыгрались с 0:2.

Первый период остался за гостями. На седьмой минуте Бартош Чура открыл счет в матче. Во второй 20-минутке поляки и удвоили преимущество усилиями Мартина Прзыгодски (30-я). Однако радость соперников была недолгой.

Казахстанцам хватило 17 секунд после второй пропущенной шайбы, чтобы «размочить» счет — с передачи Кертиса Волка отличился Дастин Бойд. А спустя пять минут Бойд оформил дубль и восстановил равновесие. В голевой атаке поучаствовали Волк и Найджел Доус.

Начало заключительного периода началось для Скабелки не лучшим образом — спустя 30 секунд после вбрасывания в центральном круге Мацей Урбанович вновь вывел поляков вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе сборная Польши заняла первое место в группе H и вышла в финальную стадию квалификацию на Олимпиаду-2022.

Напомним, в двух прошедших матчах Казахстан разгромил Украину (8:1) и Нидерланды (7:1). В итоге команда Скабелки заняла второе место в группе и осталась без ОИ.

Финальный этап отбора на Игры-2022 состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Сборная Казахстана дважды участвовала в Олимпиадах. В 1998 году команда дошла до ¼ финала, а в 2006-м заняла девятое место.

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