Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Швеция
Финляндия
20
Хоккей. НХЛ
20:30
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. Европа
14:15
Россия
Чехия
Б
34
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.02
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.02
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Каролина Харрикейнз
Б
56
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
9Погиб Коби Брайант
17:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею заняла последнее место на шведском этапе Евротура

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по буллитам уступила команде Чехии со счетом 3:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе российской сборной шайбы забросили Артур Каюмов (12-я минута), Андрей Светлаков (37), Павел Порядин (58). За команду Чехии точными бросками отметились Якуб Флек (20), Ян Коштялек (54, 60). Сборная Чехии сравняла счет в матче за секунду до финальной сирены. В серии послематчевых бросков россияне не реализовали ни одной попытки, чехи были точны в трех попытках из четырех.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России набрала 1 очко в трех матчах и впервые с 2014 года заняла последнее место на Шведских играх, россияне впервые в истории турнира не одержали ни одной победы. Первыми идут шведы (6 очков, два матча), вторыми — чехи (5), третьими — финны (3 очка, два матча). Позднее в воскресенье в завершающем матче этапа сборные Швеции и Финляндии определят победителя турнира.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Сборная Чехии вышла на первое место (16 очков после девяти игр), команда Финляндии идет второй (14 очков после восьми игр), команда Швеции — третьей (13 очков после восьми игр).

Читайте также
2:8 за два матча у сборной России. Экспериментальная «Красная машина» пока только проваливается

Гол на последней секунде

После матча второго тура против шведов (2:5) тренерский штаб сборной России изменил составы абсолютно всех троек. В запасе целиком осталось «молодежное» звено Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин. В обороне нетронутой осталась только пара защитников Богдан Киселевич — Александр Романов. Сборная России играла в три пары защитников (не был заявлен Данила Галенюк) и без 13-го нападающего.

Россияне с первых минут стали прессинговать в чужой зоне, забирали подборы, неплохо комбинировали. Гол в чешские ворота подопечные Алексея Кудашова заслужили — при розыгрыше большинства Каюмов пробил Доминика Фурха. Но развить успех сборной России не удалось, а чехи стали потихоньку просыпаться. Сумев отбиться, они сравняли счет после умелого подставления клюшки Флека под бросок по воротам Игоря Бобкова, который проводил первый матч на турнире.

Во втором периоде чехи добавили, игра переместилась в зону россиян. По ходу одной из смен сборная России 40 секунд играла вчетвером против пяти чехов в своей зоне, причем не из-за удаления, а из-за ошибки тренеров. Чехи едва этим не воспользовались, завязав борьбу на пятачке перед воротами Бобкова. Россияне вышли вперед, забросив в меньшинстве: в контратаке шайба после броска Максима Мамина отскочила в конек Светлакову и залетела в ворота. Судья после пересмотра момента указал на центр, так как намеренного движения коньком не было.

В третьем периоде россияне имели две неплохие возможности отличиться в меньшинстве. Бобков также не остался без работы. В концовке периода команды обменялись голами — сначала счет сравнял защитник чешской команды Ян Коштялек, за три минуты до конца матча Порядин снова вывел сборную России вперед, а на последней секунде третьего периода Коштялек спас свою команду от поражения в основное время.

В овертайме команды шайб не забросили, а в серии буллитов точнее оказались чехи — 3:0.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
Читайте также
Россия
3:4Б
1:1, 1:0, 1:2, 0:0
Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры9.02.2020, 14:15 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 3461 зритель
Главные тренеры
Алексей КудашовМилош Ржига
Вратари
Игорь БобковДоминик Фурх(Доминик Фурх)
1-й период
10:03Командный штраф
11:24Артур Каюмов(Денис Зернов, Анатолий Голышев)
12:45Артем Сергеев
17:11Андрей Миронов
17:11Андрей Миронов
19:14Якуб Флек(Либор Шулак, Томаш Гика)
2-й период
29:50Радан Ленц
32:18Якуб Ержабек
34:47Артем Галимов
36:01Андрей Светлаков(Максим Мамин)
3-й период
41:01Гынек Зогорна
43:19Александр Романов
49:20Андрей Миронов
49:20Радим Зогорна
51:56Богдан Киселевич
53:43Ян Коштялек(Якуб Крейчик, Томаш Гика)
57:04Павел Порядин(Андрей Миронов)
59:59Ян Коштялек(Роман Горак, Якуб Ержабек)
Овертайм
60:12Томаш Гика
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Якуб Крейчик(Чехия)
Статистика
22Штрафное время12
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Бьерк(Швеция)
Главный судьяЛинус Олунд(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Россия эффектно забивала чехам, но опять проиграла в Евротуре
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку своим голом (видео)
Овечкин и другие звезды всё-таки приедут на Олимпиаду?
Дзюба рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ
«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» в Турции
Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь