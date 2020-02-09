Сборная России по хоккею заняла последнее место на шведском этапе Евротура
СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по буллитам уступила команде Чехии со счетом 3:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по буллитам уступила команде Чехии со счетом 3:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе российской сборной шайбы забросили Артур Каюмов (12-я минута), Андрей Светлаков (37), Павел Порядин (58). За команду Чехии точными бросками отметились Якуб Флек (20), Ян Коштялек (54, 60). Сборная Чехии сравняла счет в матче за секунду до финальной сирены. В серии послематчевых бросков россияне не реализовали ни одной попытки, чехи были точны в трех попытках из четырех.
Сборная России набрала 1 очко в трех матчах и впервые с 2014 года заняла последнее место на Шведских играх, россияне впервые в истории турнира не одержали ни одной победы. Первыми идут шведы (6 очков, два матча), вторыми — чехи (5), третьими — финны (3 очка, два матча). Позднее в воскресенье в завершающем матче этапа сборные Швеции и Финляндии определят победителя турнира.
Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Сборная Чехии вышла на первое место (16 очков после девяти игр), команда Финляндии идет второй (14 очков после восьми игр), команда Швеции — третьей (13 очков после восьми игр).
После матча второго тура против шведов (2:5) тренерский штаб сборной России изменил составы абсолютно всех троек. В запасе целиком осталось «молодежное» звено Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин. В обороне нетронутой осталась только пара защитников Богдан Киселевич — Александр Романов. Сборная России играла в три пары защитников (не был заявлен Данила Галенюк) и без 13-го нападающего.
Россияне с первых минут стали прессинговать в чужой зоне, забирали подборы, неплохо комбинировали. Гол в чешские ворота подопечные Алексея Кудашова заслужили — при розыгрыше большинства Каюмов пробил Доминика Фурха. Но развить успех сборной России не удалось, а чехи стали потихоньку просыпаться. Сумев отбиться, они сравняли счет после умелого подставления клюшки Флека под бросок по воротам Игоря Бобкова, который проводил первый матч на турнире.
Во втором периоде чехи добавили, игра переместилась в зону россиян. По ходу одной из смен сборная России 40 секунд играла вчетвером против пяти чехов в своей зоне, причем не
В овертайме команды шайб не забросили, а в серии буллитов точнее оказались чехи — 3:0.
|Алексей Кудашов
|Милош Ржига
|Игорь Бобков
|Доминик Фурх(Доминик Фурх)
|10:03
|Командный штраф
|11:24
|Артур Каюмов(Денис Зернов, Анатолий Голышев)
|12:45
|Артем Сергеев
|17:11
|Андрей Миронов
|17:11
|Андрей Миронов
|19:14
|Якуб Флек(Либор Шулак, Томаш Гика)
|29:50
|Радан Ленц
|32:18
|Якуб Ержабек
|34:47
|Артем Галимов
|36:01
|Андрей Светлаков(Максим Мамин)
|41:01
|Гынек Зогорна
|43:19
|Александр Романов
|49:20
|Андрей Миронов
|49:20
|Радим Зогорна
|51:56
|Богдан Киселевич
|53:43
|Ян Коштялек(Якуб Крейчик, Томаш Гика)
|57:04
|Павел Порядин(Андрей Миронов)
|59:59
|Ян Коштялек(Роман Горак, Якуб Ержабек)
|60:12
|Томаш Гика
|победный бросок: Якуб Крейчик(Чехия)
|22
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк(Швеция)
|Главный судья
|Линус Олунд(Швеция)