Сборная России по хоккею заняла последнее место на шведском этапе Евротура

Источник: РИА "Новости"

В составе российской сборной шайбы забросили Артур Каюмов (12-я минута), Андрей Светлаков (37), Павел Порядин (58). За команду Чехии точными бросками отметились Якуб Флек (20), Ян Коштялек (54, 60). Сборная Чехии сравняла счет в матче за секунду до финальной сирены. В серии послематчевых бросков россияне не реализовали ни одной попытки, чехи были точны в трех попытках из четырех.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bfc4538880c8b50417be" data-vnd="bfc4538880c8b50417be" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bfc4538880c8b50417be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России набрала 1 очко в трех матчах и впервые с 2014 года заняла последнее место на Шведских играх, россияне впервые в истории турнира не одержали ни одной победы. Первыми идут шведы (6 очков, два матча), вторыми — чехи (5), третьими — финны (3 очка, два матча). Позднее в воскресенье в завершающем матче этапа сборные Швеции и Финляндии определят победителя турнира.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Сборная Чехии вышла на первое место (16 очков после девяти игр), команда Финляндии идет второй (14 очков после восьми игр), команда Швеции — третьей (13 очков после восьми игр).

Гол на последней секунде

После матча второго тура против шведов (2:5) тренерский штаб сборной России изменил составы абсолютно всех троек. В запасе целиком осталось «молодежное» звено Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин. В обороне нетронутой осталась только пара защитников Богдан Киселевич — Александр Романов. Сборная России играла в три пары защитников (не был заявлен Данила Галенюк) и без 13-го нападающего.

Россияне с первых минут стали прессинговать в чужой зоне, забирали подборы, неплохо комбинировали. Гол в чешские ворота подопечные Алексея Кудашова заслужили — при розыгрыше большинства Каюмов пробил Доминика Фурха. Но развить успех сборной России не удалось, а чехи стали потихоньку просыпаться. Сумев отбиться, они сравняли счет после умелого подставления клюшки Флека под бросок по воротам Игоря Бобкова, который проводил первый матч на турнире.

Во втором периоде чехи добавили, игра переместилась в зону россиян. По ходу одной из смен сборная России 40 секунд играла вчетвером против пяти чехов в своей зоне, причем не из-за удаления, а из-за ошибки тренеров. Чехи едва этим не воспользовались, завязав борьбу на пятачке перед воротами Бобкова. Россияне вышли вперед, забросив в меньшинстве: в контратаке шайба после броска Максима Мамина отскочила в конек Светлакову и залетела в ворота. Судья после пересмотра момента указал на центр, так как намеренного движения коньком не было.

В третьем периоде россияне имели две неплохие возможности отличиться в меньшинстве. Бобков также не остался без работы. В концовке периода команды обменялись голами — сначала счет сравнял защитник чешской команды Ян Коштялек, за три минуты до конца матча Порядин снова вывел сборную России вперед, а на последней секунде третьего периода Коштялек спас свою команду от поражения в основное время.

В овертайме команды шайб не забросили, а в серии буллитов точнее оказались чехи — 3:0.