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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Порядин — в порядке! Форвард сборной России эффектно в падении забил чехам

Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч на Евротуре, но он получился лучшим из всех встреч.

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Источник: РИА "Новости"

Тройке СКА дали отдохнуть перед матчами плей-офф?

После второго подряд поражения на Шведских играх в сборной России хотели закончить турнир на мажорной ноте и обыграть чехов. Правда, команда Милоша Ржиги накануне играла свой матч с финнами первым запуском (и выиграла 3:1), а вот хоккеисты Алексея Кудашова встречались с «тре крунур» вечером (поражение 2:5), поэтому времени на отдых получили гораздо меньше.

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Сразу после игры со скандинавской сборной Кудашов сообщил, что с чехами в воротах сыграет Игорь Бобков. Интересно, что из полевых хоккеистов в заявку не попала молодёжная тройка СКА Подколзин — Морозов — Марченко, а также защитник «армейской» системы Галенюк. Вне заявки остался и голкипер Самонов. По всей видимости, Кудашов, будучи главным тренером не только сборной, но и СКА, решил дать своим игрокам отдохнуть перед решающими матчами регулярного чемпионата КХЛ.

К слову, молодёжное звено Морозова неплохо проявило себя в матче со Швецией, «наелось» и заслужило отдых. Тренерский штаб посмотрел на способности молодых ребят, а это главное, что важно было сделать.

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Россия лучше начала период, чехи — закончили

В первом периоде сборная России моментально понеслась вперёд. Будто это она, а не чехи, вчера играла раньше. Чехия же выглядела как-то сонно и не могли придумать у ворот Бобкова ничего толкового.

В результате номинальные хозяева реализовали первое же большинство, воспользовавшись нарушением численного состава со стороны соперника. Российские хоккеисты закрепились в зоне, Зернов сместился к центру и сделал перевод на Каюмова, и тот с острого угла буквально расстрелял ворота Фурха. Комбинация получилась словно по учебнику.

Однако постепенно Чехия начала выравнивать игру и в итоге сравняла счёт. Причём тоже в большинстве, когда наказали Миронова. Гика набросил от синей линии, Флек удачно подставил клюшку и переправил шайбу в верхний угол ворот. Бобков не успел среагировать. 1:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки.

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Светлаков забил в меньшинстве

Начало второй двадцатиминутки осталось за чехами. Похоже, Милош Ржига в перерыве устроил серьёзный разбор полётов. Так, Гика после паса Флека бросал практически в упор, но Бобков надёжно сыграл щитками. В жёсткие стыки шёл форвард Денисенко, который не боится играть в силовой хоккей. Правда, порой эмоции у Григория бьют через край. Гол же в ворота Фурха едва не случился после удаления Ленца.

Лямкин занял место на синей линии и несколько раз неплохо бросил. Старался и хорошо себя зарекомендовавший Порядин, накануне забивший шведам. Получать большинство в сборной — большая честь. Беда для чехов пришла оттуда, откуда не ждали. В большинстве при броске от синей линии у Ержабека сломалась клюшка, и Мамин и Светлаков убежали на ворота соперника. В итоге Андрей забил из вратарской, шведские судьи отправились смотреть повтор, но гол засчитали.

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Порядин в полном порядке

В третьем периоде россиянам нужно было сыграть дисциплинированно в обороне, постараться заставить соперника ошибиться. В самом начале двадцатиминутки правила нарушил Гинек Зогорна — безрезультатно. Две минуты выписали российскому защитнику Романову, но и чехи большинством не воспользовались.

Не обошлось без стычек — Миронов сцепился у ворот Бобкова с Радимом Зогорной, в результате чего обоих отправили остужать пыл в боксы для штрафников. У борта в силовой борьбе досталось Голышеву — на лавке врачи прикладывали лёд к руке нападающего россиян.

Увы, подвело россиян удаление капитана Киселевича. Коштялек нанёс мощный бросок от синей линии — шайба пролетела под ловушкой у Бобкова. Казалось, до овертайма дело не дойдёт. Во втором матче подряд отличился Павел Порядин, на этот раз эффектно забивший с пятака в падении с неудобной руки.

Чехия заменила Фурха на шестого полевого, Коштялек снова подключился к атаке и мощнейшим броском за две десятые секунды до сирены поразил ворота Бобкова. 3:3 в основное время — пришлось играть дополнительное время. Там зачем-то сфолил Гика, подаривший россиянам шанс. Но воспользоваться им у хоккеистов Алексея Кудашова не получилось.

В серии буллитов сильнее оказались чехи, а россияне не реализовали ни одной попытки. Увы, последнюю встречу на турнире сборная России тоже проиграла, хотя должна была выигрывать в основное время. Но за этот матч нам точно не стыдно.

Павел Панышев

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Чехия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры9.02.2020, 14:15 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 3461 зритель
Главные тренеры
Алексей КудашовМилош Ржига
Вратари
Игорь БобковДоминик Фурх(Доминик Фурх)
1-й период
10:03Командный штраф
11:24Артур Каюмов(Денис Зернов, Анатолий Голышев)
12:45Артем Сергеев
17:11Андрей Миронов
17:11Андрей Миронов
19:14Якуб Флек(Либор Шулак, Томаш Гика)
2-й период
29:50Радан Ленц
32:18Якуб Ержабек
34:47Артем Галимов
36:01Андрей Светлаков(Максим Мамин)
3-й период
41:01Гынек Зогорна
43:19Александр Романов
49:20Андрей Миронов
49:20Радим Зогорна
51:56Богдан Киселевич
53:43Ян Коштялек(Якуб Крейчик, Томаш Гика)
57:04Павел Порядин(Андрей Миронов)
59:59Ян Коштялек(Роман Горак, Якуб Ержабек)
Овертайм
60:12Томаш Гика
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Якуб Крейчик(Чехия)
Статистика
22Штрафное время12
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Бьерк(Швеция)
Главный судьяЛинус Олунд(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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