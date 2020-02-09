Порядин — в порядке! Форвард сборной России эффектно в падении забил чехам
Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч на Евротуре, но он получился лучшим из всех встреч.
Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч на Евротуре, но он получился лучшим из всех встреч.
После второго подряд поражения на Шведских играх в сборной России хотели закончить турнир на мажорной ноте и обыграть чехов. Правда, команда Милоша Ржиги накануне играла свой матч с финнами первым запуском (и выиграла 3:1), а вот хоккеисты Алексея Кудашова встречались с «тре крунур» вечером (поражение 2:5), поэтому времени на отдых получили гораздо меньше.
Сразу после игры со скандинавской сборной Кудашов сообщил, что с чехами в воротах сыграет Игорь Бобков. Интересно, что из полевых хоккеистов в заявку не попала молодёжная тройка СКА Подколзин — Морозов — Марченко, а также защитник «армейской» системы Галенюк. Вне заявки остался и голкипер Самонов. По всей видимости, Кудашов, будучи главным тренером не только сборной, но и СКА, решил дать своим игрокам отдохнуть перед решающими матчами регулярного чемпионата КХЛ.
К слову, молодёжное звено Морозова неплохо проявило себя в матче со Швецией, «наелось» и заслужило отдых. Тренерский штаб посмотрел на способности молодых ребят, а это главное, что важно было сделать.
В первом периоде сборная России моментально понеслась вперёд. Будто это она, а не чехи, вчера играла раньше. Чехия же выглядела
В результате номинальные хозяева реализовали первое же большинство, воспользовавшись нарушением численного состава со стороны соперника. Российские хоккеисты закрепились в зоне, Зернов сместился к центру и сделал перевод на Каюмова, и тот с острого угла буквально расстрелял ворота Фурха. Комбинация получилась словно по учебнику.
Однако постепенно Чехия начала выравнивать игру и в итоге сравняла счёт. Причём тоже в большинстве, когда наказали Миронова. Гика набросил от синей линии, Флек удачно подставил клюшку и переправил шайбу в верхний угол ворот. Бобков не успел среагировать. 1:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки.
Начало второй двадцатиминутки осталось за чехами. Похоже, Милош Ржига в перерыве устроил серьёзный разбор полётов. Так, Гика после паса Флека бросал практически в упор, но Бобков надёжно сыграл щитками. В жёсткие стыки шёл форвард Денисенко, который не боится играть в силовой хоккей. Правда, порой эмоции у Григория бьют через край. Гол же в ворота Фурха едва не случился после удаления Ленца.
Лямкин занял место на синей линии и несколько раз неплохо бросил. Старался и хорошо себя зарекомендовавший Порядин, накануне забивший шведам. Получать большинство в сборной — большая честь. Беда для чехов пришла оттуда, откуда не ждали. В большинстве при броске от синей линии у Ержабека сломалась клюшка, и Мамин и Светлаков убежали на ворота соперника. В итоге Андрей забил из вратарской, шведские судьи отправились смотреть повтор, но гол засчитали.
В третьем периоде россиянам нужно было сыграть дисциплинированно в обороне, постараться заставить соперника ошибиться. В самом начале двадцатиминутки правила нарушил Гинек Зогорна — безрезультатно. Две минуты выписали российскому защитнику Романову, но и чехи большинством не воспользовались.
Не обошлось без стычек — Миронов сцепился у ворот Бобкова с Радимом Зогорной, в результате чего обоих отправили остужать пыл в боксы для штрафников. У борта в силовой борьбе досталось Голышеву — на лавке врачи прикладывали лёд к руке нападающего россиян.
Увы, подвело россиян удаление капитана Киселевича. Коштялек нанёс мощный бросок от синей линии — шайба пролетела под ловушкой у Бобкова. Казалось, до овертайма дело не дойдёт. Во втором матче подряд отличился Павел Порядин, на этот раз эффектно забивший с пятака в падении с неудобной руки.
Чехия заменила Фурха на шестого полевого, Коштялек снова подключился к атаке и мощнейшим броском за две десятые секунды до сирены поразил ворота Бобкова. 3:3 в основное время — пришлось играть дополнительное время. Там
Павел Панышев
|Алексей Кудашов
|Милош Ржига
|Игорь Бобков
|Доминик Фурх(Доминик Фурх)
|10:03
|Командный штраф
|11:24
|Артур Каюмов(Денис Зернов, Анатолий Голышев)
|12:45
|Артем Сергеев
|17:11
|Андрей Миронов
|17:11
|Андрей Миронов
|19:14
|Якуб Флек(Либор Шулак, Томаш Гика)
|29:50
|Радан Ленц
|32:18
|Якуб Ержабек
|34:47
|Артем Галимов
|36:01
|Андрей Светлаков(Максим Мамин)
|41:01
|Гынек Зогорна
|43:19
|Александр Романов
|49:20
|Андрей Миронов
|49:20
|Радим Зогорна
|51:56
|Богдан Киселевич
|53:43
|Ян Коштялек(Якуб Крейчик, Томаш Гика)
|57:04
|Павел Порядин(Андрей Миронов)
|59:59
|Ян Коштялек(Роман Горак, Якуб Ержабек)
|60:12
|Томаш Гика
|победный бросок: Якуб Крейчик(Чехия)
|22
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Бьерк(Швеция)
|Главный судья
|Линус Олунд(Швеция)