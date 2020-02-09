Кудашов отметил, что в матче Евротура с чехами начала просматриваться игра сборной России

Источник: РИА "Новости"

Сборная России проиграла команде Чехии по буллитам со счетом 3:4. Чехи сравняли счет за секунду до окончания третьего периода. В первом матче этапа сборная России проиграла финнам (0:3), во втором — шведам (2:5).

«Очень обидное поражение, нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать таких детских ошибок. А так, в третьей игре стало уже чуть лучше, игра стала просматриваться, уверенность появилась», — сказал Кудашов.

Во втором периоде россияне 20 секунд играли вчетвером в своей зоне против пятерых чехов, хотя удаления у них не было. «Игроки на лавке не услышали команду, задержались с выходом. Кого назвали, у того было небольшое повреждение экипировки», — рассказал тренер.

В составе сборной России не играла тройка серебряных призеров последнего молодежного чемпионата мира: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, которая до этого провела два матча Шведских игр. «Вы все видели, они подустали, никогда не играли на таком уровне», — отметил Кудашов.

По его словам, тренерский штаб сборной России, вызвав молодых игроков на Шведские игры, дал возможность почувствовать им совсем другой уровень хоккея. «В первую очередь мы преследовали цель дать возможность игрокам, чтобы они почувствовали этот уровень, поняли, что это другая планета для них, здесь другие скорости, ответственность. Любая ошибка наказывается, и они знают, к чему стремиться, развиваться», — сказал Кудашов.