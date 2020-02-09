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20:07 (мск), источник: ТАСС

Швед Теммернес стал самым ценным игроком домашнего этапа Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции Хенрик Теммернес стал самым ценным игроком Шведских хоккейных игр по версии директората турнира. Об этом журналистам сообщили в оргкомитете турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Шведские игры, являющиеся третьим этапом Евротура, завершатся в воскресенье. В заключительном матче с командой Финляндии сборная Швеции в третьем периоде ведет со счетом 5:1 и в случае победы станет победителем соревнований.

Теммернес также был признан лучшим защитником. Лучшим вратарем стад швед Магнус Хелльберг, форвардом — его соотечественник Маркус Нильссон. В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Хелльберг, защитники Ян Косталек (Чехия) и Лукас Бенгтссон (Швеция), нападающие Юлиус Юнттила (Финляндия), Самуэль Фагемо и Матиас Броме (оба — Швеция).

Сборная России заняла на Шведских играх последнее, четвертое место, набрав одно очко.

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