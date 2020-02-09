Швед Теммернес стал самым ценным игроком домашнего этапа Еврохоккейтура

Шведские игры, являющиеся третьим этапом Евротура, завершатся в воскресенье. В заключительном матче с командой Финляндии сборная Швеции в третьем периоде ведет со счетом 5:1 и в случае победы станет победителем соревнований.

Теммернес также был признан лучшим защитником. Лучшим вратарем стад швед Магнус Хелльберг, форвардом — его соотечественник Маркус Нильссон. В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Хелльберг, защитники Ян Косталек (Чехия) и Лукас Бенгтссон (Швеция), нападающие Юлиус Юнттила (Финляндия), Самуэль Фагемо и Матиас Броме (оба — Швеция).