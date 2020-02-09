Сборная Швеции по хоккею впервые с 2012 года победила на домашнем этапе Евротура

Сборная Швеции одержала 13-ю победу на турнире, что является лучшим результатом, также они шесть раз становились вторыми и четыре раза третьими. Сборная России занимает третье место по числу победу на турнире — четыре, также в ее активе четыре вторых места и девять третьих. Шведы выиграли домашний турнир впервые с 2012 года.