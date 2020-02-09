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20:27 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции по хоккею впервые с 2012 года победила на домашнем этапе Евротура

ТАСС, 9 февраля. Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура Шведских игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Линус Юханссон (3-я и 59-я минуты), Самуэль Фагемо (9), Даниэль Заар (16) и Деннис Эверберг (37), у финнов отличился Жоэл Мустонен (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице Шведских игр, одержав три победы в трех матчах (9 очков).

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Второй стала команда Чехии (5 очков), третьей — сборная Финляндии (3), последнее место досталось российской команде (1).

Сборная Швеции одержала 13-ю победу на турнире, что является лучшим результатом, также они шесть раз становились вторыми и четыре раза третьими. Сборная России занимает третье место по числу победу на турнире — четыре, также в ее активе четыре вторых места и девять третьих. Шведы выиграли домашний турнир впервые с 2012 года.

В общей таблице Евротура с 16 очками лидирует команда Швеции, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, на третьем месте расположилась команда Финляндии (14), замыкает турнирную таблицу сборная России (8).

Четвертый, заключительный этап Евротура пройдет с 30 апреля по 3 мая в Чехии.

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Швеция
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Финляндия
Хоккей, Еврохоккейтур, Шведские игры9.02.2020, 17:45 (МСК UTC+3)Ericsson Globe, 12166 зрителей
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Магнус ХелльбергФранс Туохимаа(Франс Туохимаа, Франс Туохимаа)
1-й период
02:42Линус Юханссон(Хенрик Теммернес)
06:07Йеспер Селльгрен
08:12Юлиус Юнттила
08:37Самуэль Фагемо(Маркус Нильссон, Лукас Бенгтссон)
11:57Юнатан Пудас
15:43Даниэль Зор(Юнатан Пудас)
19:52Йоэль Мустонен(Илари Меларт, Мика Койвисто)
2-й период
21:20Оскар Линдберг
36:14Деннис Эверберг(Самуэль Фагемо, Фредрик Хендемарк)
3-й период
50:40Карл Клингберг
58:48Линус Юханссон(Матиас Броме, Юнатан Пудас)
Статистика
8Штрафное время2
1Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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