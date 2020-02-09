Сборная Швеции по хоккею впервые с 2012 года победила на домашнем этапе Евротура
ТАСС, 9 февраля. Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура Шведских игр. Встреча прошла в Стокгольме.
ТАСС, 9 февраля. Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура Шведских игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе победителей шайбы забросили Линус Юханссон (3-я и 59-я минуты), Самуэль Фагемо (9), Даниэль Заар (16) и Деннис Эверберг (37), у финнов отличился Жоэл Мустонен (20).
Сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице Шведских игр, одержав три победы в трех матчах (9 очков).
Второй стала команда Чехии (5 очков), третьей — сборная Финляндии (3), последнее место досталось российской команде (1).
Сборная Швеции одержала 13-ю победу на турнире, что является лучшим результатом, также они шесть раз становились вторыми и четыре раза третьими. Сборная России занимает третье место по числу победу на турнире — четыре, также в ее активе четыре вторых места и девять третьих. Шведы выиграли домашний турнир впервые с 2012 года.
В общей таблице Евротура с 16 очками лидирует команда Швеции, чехи с тем же количеством очков идут вторыми, на третьем месте расположилась команда Финляндии (14), замыкает турнирную таблицу сборная России (8).
Четвертый, заключительный этап Евротура пройдет с 30 апреля по 3 мая в Чехии.
|Юхан Гарпенлев
|Юкка Ялонен
|Магнус Хелльберг
|Франс Туохимаа(Франс Туохимаа, Франс Туохимаа)
|02:42
|Линус Юханссон(Хенрик Теммернес)
|06:07
|Йеспер Селльгрен
|08:12
|Юлиус Юнттила
|08:37
|Самуэль Фагемо(Маркус Нильссон, Лукас Бенгтссон)
|11:57
|Юнатан Пудас
|15:43
|Даниэль Зор(Юнатан Пудас)
|19:52
|Йоэль Мустонен(Илари Меларт, Мика Койвисто)
|21:20
|Оскар Линдберг
|36:14
|Деннис Эверберг(Самуэль Фагемо, Фредрик Хендемарк)
|50:40
|Карл Клингберг
|58:48
|Линус Юханссон(Матиас Броме, Юнатан Пудас)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)