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13 февраля, источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана провел тысячный матч в регулярных чемпионатах за карьеру

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен Сен-Пьер провел тысячную игру в регулярных чемпионатах за карьеру, передает корреспондент Vesti.kz.

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Словацкий «Слован» в честь этого события устроил специальную церемонию. Этот клуб стал для 36-летнего Сен-Пьера третьим в текущем сезоне после венгерского ДВТК и британского «Шеффилда Стилерс».

В 28 матчах за «Слован» Сен-Пьер набрал 23 (7+16) очка, в 17 встречах за ДВТК — 13 (4+9) баллов, а в пяти играх за «Шеффилд Стилерс» — два (1+1) очка.

На профессиональном уровне Сен-Пьер выступает с сезона-2000/01. В НХЛ он сыграл суммарно 35 матчей за «Чикаго», «Бостон», «Оттаву» и «Монреаль». Также в его клубной карьере были российские «Химик» и «Адмирал», финский «Кярпат», австрийский «Ред Булл Зальцбург», швейцарская «Лозанна», хорватский «Медвешчак», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

За «Барыс» Сен-Пьер играл с августа 2015 по ноябрь 2018 года. В 144 матчах за клуб он набрал 85 (27+58) очков.

В 2017 году канадец Сен-Пьер получил казахстанский паспорт. В 2017-м и 2019-м он выступал на чемпионате мира в первом дивизионе, а на последнем турнире помог команде выйти в элитный дивизион. Всего в 12 матчах за сборную форвард набрал восемь (1+7) очков.

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