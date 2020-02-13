Хоккеист сборной Казахстана провел тысячный матч в регулярных чемпионатах за карьеру

Словацкий «Слован» в честь этого события устроил специальную церемонию. Этот клуб стал для 36-летнего Сен-Пьера третьим в текущем сезоне после венгерского ДВТК и британского «Шеффилда Стилерс».

В 28 матчах за «Слован» Сен-Пьер набрал 23 (7+16) очка, в 17 встречах за ДВТК — 13 (4+9) баллов, а в пяти играх за «Шеффилд Стилерс» — два (1+1) очка.

На профессиональном уровне Сен-Пьер выступает с сезона-2000/01. В НХЛ он сыграл суммарно 35 матчей за «Чикаго», «Бостон», «Оттаву» и «Монреаль». Также в его клубной карьере были российские «Химик» и «Адмирал», финский «Кярпат», австрийский «Ред Булл Зальцбург», швейцарская «Лозанна», хорватский «Медвешчак», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

За «Барыс» Сен-Пьер играл с августа 2015 по ноябрь 2018 года. В 144 матчах за клуб он набрал 85 (27+58) очков.