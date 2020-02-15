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15 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» с минимальным преимуществом обыграли «Динамо-Молодечно» в гостевом матче чемпионата Беларуси — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Несмотря на то, что судьба поединка решилась незадолго до финальной сирены, команды продемонстрировали отличный хоккей, действуя на встречных курсах.

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Минимальное количество шайб, которое увидели зрители, пришедшие поддержать дружины, можно объяснить отличной игрой вратарей. Как Александр Осипков, так и Игорь Брикун не раз спасали свои ворота от серьезных неприятностей. Однако «шатаут» записал на свой счет лишь голкипер минчан. На 53-й минуте Максим Парфеевец заставил ошибиться стража динамовских ворот. Молодечненцы в концовке матча могли отыграться, но не реализовали большинство за снос Александра Зубрицкого.

В остальных встречах тура гродненский «Неман» без проблем обыграл жлобинский «Металлург» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1), а «Гомель» в овертайме одолел солигорский «Шахтер» — 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).

Таким образом, в турнирной таблице лидирует столичная «Юность». На счету многократных чемпионов Беларуси 115 очков после 54 матчей. Следом идут «Неман» — 112 (54), «Шахтер» — 98 (54), «Динамо-Молодечно» — 76 (54), «Гомель» — 63 (54) и «Металлург» (Жлобин) — 57 (54).

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