Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» в матче чемпионата Беларуси

Несмотря на то, что судьба поединка решилась незадолго до финальной сирены, команды продемонстрировали отличный хоккей, действуя на встречных курсах.

Минимальное количество шайб, которое увидели зрители, пришедшие поддержать дружины, можно объяснить отличной игрой вратарей. Как Александр Осипков, так и Игорь Брикун не раз спасали свои ворота от серьезных неприятностей. Однако «шатаут» записал на свой счет лишь голкипер минчан. На 53-й минуте Максим Парфеевец заставил ошибиться стража динамовских ворот. Молодечненцы в концовке матча могли отыграться, но не реализовали большинство за снос Александра Зубрицкого.