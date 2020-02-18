Хоккеисты «Юности» победили «Динамо-Молодечно» и упрочили лидерство в чемпионате Беларуси

Матч между принципиальными соперниками развивался по сценарию «Юности». К началу второй трети поединка хозяева льда вели со счетом 3:0 благодаря голам Дениса Цыганова, Даниила Бокуна и Всеволода Кашкара.

Впрочем, к третьему периоду молодечненцы выровняли ситуацию на площадке. Сначала на 48-й минуте Руслан Журня сократил отставание, а за три минуты до финальной сирены Вячеслав Грецкий сделал преимущество в счете подопечных Александра Макрицкого еще более шатким. Впрочем, до овертайма дело так и не дошло. Минчане смогли отстоять выгодный для них счет.

В другом сегодняшнем поединке жлобинский «Металлург» нанес поражение «Неману» в дополнительное время — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), а ранее солигорский «Шахтер» в гостях уступил «Гомелю» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).