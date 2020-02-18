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18 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» победили «Динамо-Молодечно» и упрочили лидерство в чемпионате Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» победили «Динамо-Молодечно» со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2), упрочив лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч между принципиальными соперниками развивался по сценарию «Юности». К началу второй трети поединка хозяева льда вели со счетом 3:0 благодаря голам Дениса Цыганова, Даниила Бокуна и Всеволода Кашкара.

Впрочем, к третьему периоду молодечненцы выровняли ситуацию на площадке. Сначала на 48-й минуте Руслан Журня сократил отставание, а за три минуты до финальной сирены Вячеслав Грецкий сделал преимущество в счете подопечных Александра Макрицкого еще более шатким. Впрочем, до овертайма дело так и не дошло. Минчане смогли отстоять выгодный для них счет.

В другом сегодняшнем поединке жлобинский «Металлург» нанес поражение «Неману» в дополнительное время — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), а ранее солигорский «Шахтер» в гостях уступил «Гомелю» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

Таким образом, за неделю до завершения «гладкого» чемпионата «Юность» после 55 матчей набрала 118 очков. У ближайших преследователей из Гродно 113 пунктов. Замыкают тройку сильнейших «горняки», у которых на счету 98 очков.

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