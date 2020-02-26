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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Савилов: Современная экипировка поможет хоккеистам показать результат, которого ждут болельщики

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование современных экипировок от ведущих мировых производителей поможет добиваться высоких спортивных результатов. Об этом заявил председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов на церемонии подписания соглашения о поставке линии спортивной одежды и экипировки для института сборных и минского «Динамо», передает корреспондент БЕЛТА.

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«Беларусь уже давно является полноправным членом хоккейной семьи. Поэтому сотрудничество с лидерами отрасли в производстве экипировки и инвентаря — логичный шаг на пути развития хоккея и подготовки наших сборных команд к участию в международных турнирах. Особенно актуально это в преддверии домашнего для нас чемпионата мира в 2021 году, — отметил глава Белорусской федерации хоккея. — Мы надеемся, что использование современных разработок, которые сегодня могут предложить нам признанные лидеры мирового рынка, поможет белорусским командам показывать результаты, которых так ждут, а главное, заслуживают белорусские болельщики».

В подписании меморандума принял участие генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Он отметил, что успех в хоккее зависит от множества различных факторов. Однако одним из определяющих аспектов в подготовке команды любого уровня — начиная от детских возрастов и заканчивая национальной сборной — является правильно подобранная высококлассная экипировка, которая полностью удовлетворяет требованиям современного спорта по эргономичности, безопасности и ряду других параметров. «Именно поэтому мы очень тщательно подходили к выбору поставщика хоккейного инвентаря на предстоящий сезон, и я уверен, что это сотрудничество сможет стать взаимовыгодным для каждой из сторон, а хоккеисты, представляющие Беларусь на мировой арене, будут обеспечены всем необходимым для профессионального роста и развития», — сказал Дмитрий Басков.

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