Главный тренер ХК «Неман»: На пути к финалу чемпионата Беларуси придется непросто

Сергей Пушков оценил шансы своей команды выиграть Кубок Президента, в борьбе за который гродненцы являются одними из главных фаворитов: «Любой плей-офф — это интрига. Жду очень интересный финал, но на пути к нему всем командам придется непросто. Регулярный чемпионат это доказал: несмотря на то, что между тремя первыми командами в турнирной таблице и их преследователями есть достаточно ощутимый разрыв в набранных очках, все же было много побед с разницей в одну шайбу, много овертаймов. Радует, что уровень нашего чемпионата растет от сезона к сезону».