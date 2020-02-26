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16:54 (мск), источник: БЕЛТА

Главный тренер ХК «Неман»: На пути к финалу чемпионата Беларуси придется непросто

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер «Немана» Сергей Пушков позитивно оценил уровень чемпионата Беларуси по хоккею и отметил, что на пути к финалу всем командам придется непросто. Об этом наставник гродненцев рассказал сегодня журналистам на презентации плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сергей Пушков оценил шансы своей команды выиграть Кубок Президента, в борьбе за который гродненцы являются одними из главных фаворитов: «Любой плей-офф — это интрига. Жду очень интересный финал, но на пути к нему всем командам придется непросто. Регулярный чемпионат это доказал: несмотря на то, что между тремя первыми командами в турнирной таблице и их преследователями есть достаточно ощутимый разрыв в набранных очках, все же было много побед с разницей в одну шайбу, много овертаймов. Радует, что уровень нашего чемпионата растет от сезона к сезону».

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В четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси гродненский «Неман» встречается с ХК «Могилев». Остальные пары претендентов на Кубок Президента выглядят следующим образом: «Юность-Минск» — «Локомотив» (Орша), «Шахтер» (Солигорск) — «Металлург» (Жлобин), «Гомель» — «Динамо-Молодечно».

Матчи ¼ финала Кубка Президента пройдут 27 и 28 февраля, а также 2 и 3 марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам «гладкого» чемпионата будут иметь «Юность», «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Это значит, что первые две игры, а при необходимости пятую и седьмую игры эти команды проведут на домашних аренах.

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