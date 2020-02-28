Хоккеисты «Немана» повторно обыграли «Могилев», «Юность» уступила «Локомотиву» в серии плей-офф Кубка Президента
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» выиграли второй матч кряду в четвертьфинальной серии
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» выиграли второй матч кряду в четвертьфинальной серии
Противоборство двух команд с разных концов Беларуси получилось на сей раз весьма упорным. Решающим оказалось взятие ворот могилевчан на второй минуте. Отличился Никита Ремезов.
Отметим, что впервые с 30 января в воротах гродненцев играл голкипер Виталий Трус, получивший травму в матче с «Юностью». Воспитанник новополоцкого хоккея также внес весомый вклад в успех «Немана», оформив шатаут.
Что касается других четвертьфинальных матчей
На шайбу Всеволода Кашкара «железнодорожники» ответили двумя точными выстрелами Артура Абметки и Андрея Филичкина. Счет в серии стал ничейным — 1:1.
Усиленное многочисленным десантом из стана белорусского полпреда в КХЛ «Динамо-Молодечно» в овертайме уступило «Гомелю» после шайбы Игоря Ревенко — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Счет в серии сравнялся — 1:1.
Солигорский «Шахтер» долгое время проигрывал, однако в итоге подопечные Юрия Файкова все же вырвали победу у жлобинского «Металлурга» в овертайме — 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В дополнительное время отличился Данила Карабань. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «горняков».
Оставшиеся матчи четвертьфинала Кубка Президента пройдут 2 и 3 марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам «гладкого» чемпионата имеют «Юность», «Неман», «Шахтер» и «Динамо-Молодечно». Это значит, что при необходимости пятую и седьмую встречи эти команды проведут на домашних аренах.