Хоккеисты «Немана» повторно обыграли «Могилев», «Юность» уступила «Локомотиву» в серии плей-офф Кубка Президента

Противоборство двух команд с разных концов Беларуси получилось на сей раз весьма упорным. Решающим оказалось взятие ворот могилевчан на второй минуте. Отличился Никита Ремезов.

Отметим, что впервые с 30 января в воротах гродненцев играл голкипер Виталий Трус, получивший травму в матче с «Юностью». Воспитанник новополоцкого хоккея также внес весомый вклад в успех «Немана», оформив шатаут.

Что касается других четвертьфинальных матчей плей-офф Кубка Президента, то тут не обошлось без сенсаций. Действующие чемпионы Беларуси, столичная «Юность», выигрывая после первого периода, не смогла удержать преимущество во встрече с «Локомотивом» из Орши — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

На шайбу Всеволода Кашкара «железнодорожники» ответили двумя точными выстрелами Артура Абметки и Андрея Филичкина. Счет в серии стал ничейным — 1:1.

Усиленное многочисленным десантом из стана белорусского полпреда в КХЛ «Динамо-Молодечно» в овертайме уступило «Гомелю» после шайбы Игоря Ревенко — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Счет в серии сравнялся — 1:1.

Солигорский «Шахтер» долгое время проигрывал, однако в итоге подопечные Юрия Файкова все же вырвали победу у жлобинского «Металлурга» в овертайме — 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В дополнительное время отличился Данила Карабань. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «горняков».