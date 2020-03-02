Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен из-за коронавируса
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен до 15 марта
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен до 15 марта
Как отмечается, отложены матчи двух швейцарских лиг, решение о приостановке чемпионата было принято в понедельник руководством лиги и клубами. Матчи
Ранее в рамках борьбы с распространением инфекции были перенесены на неопределенный срок матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, которые должны были пройти в минувшие выходные.
По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2915. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8 тысяч, скончались более 100 человек.