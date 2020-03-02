Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Нефтехимик
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Спартак
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
02
Хоккей. НХЛ
3.03
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен до 15 марта из-за вспышки коронавируса, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Наверх

Как отмечается, отложены матчи двух швейцарских лиг, решение о приостановке чемпионата было принято в понедельник руководством лиги и клубами. Матчи плей-офф национальной лиги Швейцарии должны были начаться 7 марта, а во второй швейцарской лиге — 6 марта. Ранее было принято решение, что ближайшие матчи турнира пройдут при пустых трибунах.

Ранее в рамках борьбы с распространением инфекции были перенесены на неопределенный срок матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, которые должны были пройти в минувшие выходные.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2915. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8 тысяч, скончались более 100 человек.

Читайте также
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Самый несчастливый стадион России примет Суперкубок УЕФА
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Овечкин — лучший финишер в истории НХЛ
Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Кто пройдет в 1/4 финала Кубка? Прогноз на матч «Арсенала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь