Чемпионат Швейцарии по хоккею приостановлен из-за коронавируса

Как отмечается, отложены матчи двух швейцарских лиг, решение о приостановке чемпионата было принято в понедельник руководством лиги и клубами. Матчи плей-офф национальной лиги Швейцарии должны были начаться 7 марта, а во второй швейцарской лиге — 6 марта. Ранее было принято решение, что ближайшие матчи турнира пройдут при пустых трибунах.

Ранее в рамках борьбы с распространением инфекции были перенесены на неопределенный срок матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, которые должны были пройти в минувшие выходные.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждены 24 случая заражения коронавирусом нового типа в 11 кантонах страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 1,3 тысячи человек.