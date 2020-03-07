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7 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» вышли в полуфинал плей-офф Кубка Президента

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграв оршанский «Локомотив» в шестом матче четвертьфинальной серии со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчане сыграли очень собрано, и в каждом из периодов смогли огорчить голкипера «железнодорожников», тогда как Игорь Брикун был в этот вечер непробиваем и записал на свой счет очередной шатаут. В составе многократных чемпионов Беларуси шайбы забросили Максим Парфеевец, Максим Мальцев и Дмитрий Колготин.

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А вот с победителем четвертьфинальной пары «Динамо-Молодечно» — «Гомель» придется повременить. «Рыси» смогли обыграть «зубров» в домашней встрече со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) и сравняли счет в серии до четырех викторий (3:3).

Первыми успеха добились молодечненские хоккеисты. На пятой минуте после передач Артема Волкова и Павла Печура отличился Игорь Мартынов. Но гомельчане не сложили руки, найдя в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. Взятия ворот на свой счет записали Игорь Ревенко, Юрий Кокшаров и Александр Скоренов, установивший окончательный счет. Таким образом, командам предстоит седьмой матч, который пройдет в Молодечно 9 марта.

Помимо «Юности», путевки в полуфинал Кубка Президента себе обеспечили солигорский «Шахтер», обыгравший жлобинский «Металлург» и гродненский «Неман» оставивший не у дел хоккеистов «Могилева».

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