Хоккеисты «Немана» выиграли у «Шахтера» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

Хоккеисты обеих дружин начали игру в атакующей манере, то и дело угрожая воротам друг друга. Первыми счет открыли хоккеисты «Шахтера». На пятой минуте отличился Игорь Карабанов. Подопечные Сергея Пушкова, получив столь чувствительный удар, усилили давление на ворота команды из города калийщиков, которая перешла на игру вторым номером. Юрий Петров старался действовать надежно, но на 19-й минуте стартового отрезка матча был бессилен и он. Счет сравнял Николай Сусло.

Во втором периоде гродненцы продолжили давление на ворота гостей, и на 26-й минуте встречи Артур Савинов вывел «Неман» вперед. Впрочем, радовались болельщики гродненской дружины недолго. Веское слово сказал капитан «горняков» Сергей Боголейша, сравнявший счет.

В третьем периоде команды постепенно сбавляли обороты, ведь цена ошибки была весьма высока. Опасных моментов становилось все меньше. Однако чуть более чем за две минуты до конца основного времени матча отличился капитан «Немана» Виктор Туркин, отправив шайбу в сетку мощным броском. На этом многократные чемпионы Беларуси не остановились и продолжили штурмовать оборонительные порядки гостей. «Горняки», стремясь переломить ситуацию, незадолго до финальной сирены поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но дивиденды из этого извлекли гродненцы. За 2 секунды до конца матча Артем Кислый поразил пустые ворота, установив окончательный счет встречи.