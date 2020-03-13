Хоккеисты «Юности» победили «Динамо-Молодечно» во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента

Обе команды старались действовать в атакующей манере и мастерски реализовывали любую возможность для реализации большинства. Практически все шайбы в данной встрече были заброшены в неравных составах. Первыми на 13-й минуте матча отличились хозяева льда на «Чижовка-Арене». Всеволод Кашкар мастерски использовал помощь своих партнеров по команде Дениса Цыганова и Александра Когалева. Однако через три минуты «зубры» отыгрались благодаря усилиям Игоря Мартынова, также отличившегося в большинстве. На 23-й минуте Александр Когалев отличился уже сам, выведя подопечных Александра Макрицкого вперед после передачи Дениса Цыганова, записавшего на свой счет второй ассистентский балл. И вновь молодечненцы нашли в себе силы не только выровнять ситуацию на льду, но и выйти вперед. Сначала на 34-й минуте счет 2:2 сделал Дмитрий Амброжейчик, реализовавший большинство. Затем свой бомбардирский талант продемонстрировал его одноклубник Артем Волков.
К сожалению, в третьем периоде минчане не стали испытывать судьбу и благодаря голам Ивана Дроздова, Сергея Дрозда и Владислава Еременко добились победы, столь необходимой, для того чтобы чувствовать себя уверенно перед переездом серии в Молодечно.
Третий матч серии состоится в райцентре Минской области в воскресенье (12.30). В субботу, 14-го марта пройдет второй поединок между гродненским «Неманом» и солигорским «Шахтером». В первом матче подопечные Сергея Пушкова взяли верх со счетом — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Минская «Юность» восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у «Немана» на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).