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17:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» обыграли гродненский «Неман» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского «Шахтера» обыграли гродненский «Неман» в гостевом поединке со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Таким образом, после двух матчей полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента в данной паре установилось равенство (1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гродненцы, выступающие в роли хозяев площадки, действовали несколько академично, редко доводя атаки до ворот Максима Малютина. Гости, напротив, вышли на лед полны решимости доказать, что первое поражение было случайностью.

Постоянное давление и броски по воротам Виталия Труса привели к тому, что на 9-й минуте опытный вратарь был бессилен. Счет с передач Владислава Бойко и Александра Жидких открыл Василий Филяев. Игроки «Немана» попытались сравнять счет, однако взять ворота соперников так и не смогли.

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Во втором периоде ситуация повторилась. Гости действовали агрессивно, стараясь бросать по воротам «Немана» при любом удобном случае. На 24-й минуте отличился Владислав Рядченко, удвоивший преимущество солигорчан.

В заключительном периоде гродненцы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но вместо этого болельщики «Немана» стали свидетелями еще двух взятий ворот своих любимцев. На 46-й минуте Виктор Бовбель довел счет до крупного, после чего Сергей Пушков принял решение снять с игры Виталия Труса. Но и его сменщик Максим Городецкий долго в неприкосновенности свои владения не удержал. После одной из острых контратак окончательный счет в матче установил Александр Жидких.

В понедельник, 16 марта, обе команды сойдутся в третьем матче серии, который примет Солигорск.

В воскресенье, 15 марта, пройдет третий поединок полуфинальной серии Кубка Президента между «Динамо-Молодечно» и минской «Юностью». В двух матчах на «Чижовка-Арене» молодечненцы вели в счете, но победу в итоге праздновали подопечные Александра Макрицкого, которые ведут в серии со счетом 2:0.

Минская «Юность» восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у «Немана» на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин» (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).

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