Хоккеисты «Шахтера» обыграли гродненский «Неман» в полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента

Гродненцы, выступающие в роли хозяев площадки, действовали несколько академично, редко доводя атаки до ворот Максима Малютина. Гости, напротив, вышли на лед полны решимости доказать, что первое поражение было случайностью.

Постоянное давление и броски по воротам Виталия Труса привели к тому, что на 9-й минуте опытный вратарь был бессилен. Счет с передач Владислава Бойко и Александра Жидких открыл Василий Филяев. Игроки «Немана» попытались сравнять счет, однако взять ворота соперников так и не смогли.

Во втором периоде ситуация повторилась. Гости действовали агрессивно, стараясь бросать по воротам «Немана» при любом удобном случае. На 24-й минуте отличился Владислав Рядченко, удвоивший преимущество солигорчан.

В заключительном периоде гродненцы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но вместо этого болельщики «Немана» стали свидетелями еще двух взятий ворот своих любимцев. На 46-й минуте Виктор Бовбель довел счет до крупного, после чего Сергей Пушков принял решение снять с игры Виталия Труса. Но и его сменщик Максим Городецкий долго в неприкосновенности свои владения не удержал. После одной из острых контратак окончательный счет в матче установил Александр Жидких.

В понедельник, 16 марта, обе команды сойдутся в третьем матче серии, который примет Солигорск.

В воскресенье, 15 марта, пройдет третий поединок полуфинальной серии Кубка Президента между «Динамо-Молодечно» и минской «Юностью». В двух матчах на «Чижовка-Арене» молодечненцы вели в счете, но победу в итоге праздновали подопечные Александра Макрицкого, которые ведут в серии со счетом 2:0.