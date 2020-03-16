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16 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» победили «Неман» и вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» в домашнем матче победили «Неман» со счетом 4:0 и вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента (2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Шахтер», как и во втором матче серии, сделал ставку на агрессивный хоккей, вместе с тем не забывая об обороне. Когда защитники были бессильны, на помощь своей команде приходил вратарь «горняков» Максим Малютин. Поэтому вполне закономерно, что именно солигорчане первыми добились успеха. На 13-й минуте Данила Карабань после паса Александра Левко отправил шайбу в ворота гродненцев.

На достигнутом команда из города калийщиков не остановилась. Усилив натиск, «Шахтер» добился успеха во второй раз. На 17-й минуте Андрей Феклистов увеличил разницу в счете до двух шайб. Спустя еще три минуты Евгений Дадонов довел счет до 3:0.

Гродненцы старались выровнять ситуацию на площадке, однако безуспешно. Подопечные Юрия Файкова контролировали ход событий и в третьем периоде заставили гродненцев нарушить правила. Большинство реализовал Илья Казнадей, на 37-й минуте установивший окончательный счет в матче 4:0.

Следующий поединок команды проведут в Солигорске 18 марта.

Восемь раз чемпионом Беларуси становилась минская «Юность», у «Немана» на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин» (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).

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