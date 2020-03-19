Хоккеисты «Юности» разгромили «Динамо-Молодечно» и вышли в финал плей-офф Кубка Президента

Начало матча проходило в равной борьбе. Вместе с тем в первом периоде зрители, собравшиеся на трибунах «Чижовка-Арены», увидели лишь одно взятие ворот: на 19-й минуте отличился нападающий «Юности» Михаил Стефанович.

Во втором периоде ситуация кардинально изменилась в пользу подопечных Александра Макрицкого. Сначала на 27-й минуте матча Иван Дроздов удвоил преимущество «Юности». Затем с разницей в 16 секунд дубль оформил Всеволод Кашкар, фактически сняв все вопросы относительно победителя сегодняшнего матча, а вместе с ним и полуфинальной серии плей-офф. Однако на этом злоключения молодечненцев не закончились. Александр Кулаков на 36-й минуте забил пятый гол в ворота «зубров».

Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко предпринимал усилия спасти ситуацию — сменил вратаря. Однако и вышедший вместо Александра Осипкова Никита Толопило не смог уберечь ворота своей команды от заброшенных шайб. Минчане, находясь в двойном большинстве, как по нотам разыграли комбинацию, итогом которой стал точный бросок Дениса Цыганова. Он и установил окончательный счет в матче. В оставшиеся десять минут до финальной сирены команды обменивались острыми выпадами, но молодечненцы так и не смогли забросить шайбу престижа.