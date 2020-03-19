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23:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» разгромили «Динамо-Молодечно» и вышли в финал плей-офф Кубка Президента

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли «Динамо-Молодечно» со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) и вышли в финал розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало матча проходило в равной борьбе. Вместе с тем в первом периоде зрители, собравшиеся на трибунах «Чижовка-Арены», увидели лишь одно взятие ворот: на 19-й минуте отличился нападающий «Юности» Михаил Стефанович.

Во втором периоде ситуация кардинально изменилась в пользу подопечных Александра Макрицкого. Сначала на 27-й минуте матча Иван Дроздов удвоил преимущество «Юности». Затем с разницей в 16 секунд дубль оформил Всеволод Кашкар, фактически сняв все вопросы относительно победителя сегодняшнего матча, а вместе с ним и полуфинальной серии плей-офф. Однако на этом злоключения молодечненцев не закончились. Александр Кулаков на 36-й минуте забил пятый гол в ворота «зубров».

Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко предпринимал усилия спасти ситуацию — сменил вратаря. Однако и вышедший вместо Александра Осипкова Никита Толопило не смог уберечь ворота своей команды от заброшенных шайб. Минчане, находясь в двойном большинстве, как по нотам разыграли комбинацию, итогом которой стал точный бросок Дениса Цыганова. Он и установил окончательный счет в матче. В оставшиеся десять минут до финальной сирены команды обменивались острыми выпадами, но молодечненцы так и не смогли забросить шайбу престижа.

Соперник «Юности» по финалу Кубка Президента определится в матчах между «Неманом» (Гродно) и «Шахтером» (Солигорск). Счет в их противоборстве 2:2. Команды сыграют еще как минимум два матча. Ближайший из них пройдет 20 марта в Гродно.

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