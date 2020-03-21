Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира

Свою шестую викторию подряд президентская дружина одержала сегодня на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). На протяжении всей встречи гости имели преимущество, но в первом периоде отличились лишь однажды — броском Олега Антоненко, который в концовке третьего периода забросил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова. Лучшим игроком в составе хозяев признан голкипер Вадим Бойко, у победителей — Николай Лукашенко, у которого три голевые передачи.
Таким образом, хоккейная команда Президента набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале ледовая дружина главы государства встретится с командой, которая финиширует четвертой. Это определится после матча в Жлобине между хоккеистами Гомельской и Гродненской областей.
Во втором поединке за выход в финальную серию сыграют хоккеисты Минского и Брестского регионов.
Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.
Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.