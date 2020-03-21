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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Свою шестую викторию подряд президентская дружина одержала сегодня на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). На протяжении всей встречи гости имели преимущество, но в первом периоде отличились лишь однажды — броском Олега Антоненко, который в концовке третьего периода забросил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова. Лучшим игроком в составе хозяев признан голкипер Вадим Бойко, у победителей — Николай Лукашенко, у которого три голевые передачи.

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Таким образом, хоккейная команда Президента набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале ледовая дружина главы государства встретится с командой, которая финиширует четвертой. Это определится после матча в Жлобине между хоккеистами Гомельской и Гродненской областей.

Во втором поединке за выход в финальную серию сыграют хоккеисты Минского и Брестского регионов.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

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