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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семь хоккеистов белорусского клуба дисквалифицированы на год за договорной матч. Им обещали от 7 до 15 тысяч долларов

Дисциплинарный комитет белорусской федерации хоккея вынес решения по делу о договорном матче, в котором засветились игроки «Динамо-Молодечно», сообщает сайт Федерации хоккея Белоруссии.

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Источник: hcmolodechno.hockey.by

«В Представлении СК указано, что по результатам расследования спортсменам команды «Динамо-Молодечно» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса, согласно которому Иванов А. М., Шелег С. И., Лисичкин В. И. приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча «Динамо-Молодечно» — «Могилев», обеспечив поражение представляемой ими команды. Стремясь гарантировать наступление оговоренного результата, Лисички В. И. и Шелег С. И. вовлекли в совершение противоправных действий Кучкина С. А., Боярчука П. В. и Сырея А. А.

В свою очередь Сырей А. А. вовлек в преступный сговор Устиненко П. Л., а также узнал от своих знакомых об их готовности после обеспечения поражения команды «Динамо-Молодечно» в игре против команды «Могилев» передать, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, от 500 000 до 1 000 000 российских рублей (примерно от семи до пятнадцати тысяч долларов) для распределения между участвующими в противоправном сговоре игроками.

Иванов А. М., Устиненко Н. Л., Сырей А. А., Шелег С. И., Кучкин С. А., Боярчук П. В. и Лисичкин В. И., действуя из описанных корыстных побуждений, обеспечили поражение представляемой ими команды «Динамо-Молодечно» в состоявшемся 12.11.2019 матче против команды «Могилев» со счетом 5:6.

Все перечисленные лица признали свою вину в совершении преступления, раскаялись в содеянном.

Также в ходе следствия было установлено, что тренер команды «Динамо-Молодечно» Кривошлык И. А. лично и через третьих лиц в период с августа по ноябрь 2019 г. сделал более 20 ставок на матчи Кубка и чемпионата Белорусии с участием молодеченцев.

Помимо сведений, ставших основанием для предъявления обвинений, установлено, что непосредственно в день игры о договорном характере матча узнали спортсмены Амброжейчик Д. И., Феоктистов Н. Д. и Волков А. Л., которые отказались от личного участия совершении преступления, однако не сообщили о готовящихся противоправных действиях руководству клуба и ФХБ.

Рассмотрев все обстоятельства дела и выслушав разъяснения следователя СК и представителей клуба, в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФХБ Дисциплинарный комитет вынес следующие решения:

Аннулировать результат матча и засчитать команде «Динамо-Молодечно» техническое поражение.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на хоккеиста команды «Динамо-Молодечно» Иванова А. М.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на хоккеистов команды «Динамо-Молодечно» Устиненко Н. Л., Сырея А. А., Шелега С. И., Кучкина С. А., Боярчука П. В., Лисичкина В. И.

За участие в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари (ставок) на результаты матчей представляемой команды наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на тренера команды «Динамо-Молодечно» Кривошлыка И. А.

За корыстные действия группой лиц по предварительному сговору для обеспечения поражения представляемой команды «Динамо-Молодечно» в дополнение к дисциплинарному штрафу наложить спортивную дисквалификацию на период с 23.03.2020 по 31.05.2021 на следующих хоккеистов: Иванова А. М., Устиненко Н. Л., Сырея А. А., Шелега С. И., Кучкина С. А., Боярчука П. В., Лисичкина В. И.

Наложить на тренера Кривошлыка И. А. спортивную дисквалификацию бессрочно.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 50 базовых величин на хоккеистов команды «Динамо-Молодечно» Амброжейчика Д. И., Феоктистова Н. Д., Волкова А. Л., — говорится в пресс-релизе ФХБ.

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