Хоккеисты «Шахтера» стали соперниками «Юности» в финальной серии Кубка Президента

Впервые в чемпионатах страны по хоккею в финал прошла команда, игравшая седьмой матч в гостях. Кроме того, солигорчанам удалось прервать традицию с 2015 года, согласно которой в финале Кубка Президента встречались дружины, занявшие в регулярном чемпионате место не ниже второго.

Команда из города калийщиков заслужила выход в финал, показав в решающем матче атакующий хоккей, как и в предыдущих встречах. Ворота гродненцев были на замке благодаря прекрасной игре Виталия Труса, который несколько раз спас «Неман» в очень опасных ситуациях. Но к сожалению болельщиков «Немана», форварды хозяев площадки не были на высоте и так и не сумели поразить ворота соперников на домашнем льду.

Ключевой эпизод встречи случился на 49-й минуте матча. Гродненцы, допустив нарушение численного состава, остались в меньшинстве. Солигорчанам удалась отменная атака сходу, и Илья Камбович забросил единственную шайбу в этой встрече. Стоит отметить, что успех в серии для горняков был не самым легким.

Поначалу вперед вышел «Неман», одержавший 12 марта викторию в Гродно — 4:2. Затем дважды (14 и 16 марта) с одинаковым счетом 4:0 верх брали хоккеисты «Шахтера», обыгравшие конкурентов в гостях и дома. 18 марта в Солигорске выиграли гродненцы, которым для этого понадобился овертайм — 4:3. В пятом матче серии, проходившем в городе над Неманом, подопечные Сергея Пушкова были побеждены командой Юрия Файкова — 0:3.

В воскресенье «Неман» в овертайме победил горняков (2:1) в гостевом противоборстве, счет в серии стал 3:3. Финский нападающий «Немана» Тимо Хильтунен забросил победную шайбу на 19-й секунде овертайма, установив рекорд по скорострельности в плей-офф чемпионата Беларуси. Ранее он принадлежал гродненскому защитнику Андрею Коршунову и был равен 22 секундам.

Первым финалистом Кубка Президента стала минская «Юность», в серии из пяти встреч переигравшая «Динамо-Молодечно» (4:1). Решающая стадия розыгрыша почетного трофея, который вручается чемпионам Беларуси, стартует 26 марта и продлится также до четырех викторий одного из клубов.