Хоккеисты «Шахтера» стали соперниками «Юности» в финальной серии Кубка Президента

Впервые в чемпионатах страны по хоккею в финал прошла команда, игравшая седьмой матч в гостях. Кроме того, солигорчанам удалось прервать традицию с 2015 года, согласно которой в финале Кубка Президента встречались дружины, занявшие в регулярном чемпионате место не ниже второго.
Команда из города калийщиков заслужила выход в финал, показав в решающем матче атакующий хоккей, как и в предыдущих встречах. Ворота гродненцев были на замке благодаря прекрасной игре Виталия Труса, который несколько раз спас «Неман» в очень опасных ситуациях. Но к сожалению болельщиков «Немана», форварды хозяев площадки не были на высоте и так и не сумели поразить ворота соперников на домашнем льду.
Ключевой эпизод встречи случился на 49-й минуте матча. Гродненцы, допустив нарушение численного состава, остались в меньшинстве. Солигорчанам удалась отменная атака сходу, и Илья Камбович забросил единственную шайбу в этой встрече. Стоит отметить, что успех в серии для горняков был не самым легким.
Поначалу вперед вышел «Неман», одержавший 12 марта викторию в Гродно — 4:2. Затем дважды (14 и 16 марта) с одинаковым счетом 4:0 верх брали хоккеисты «Шахтера», обыгравшие конкурентов в гостях и дома. 18 марта в Солигорске выиграли гродненцы, которым для этого понадобился овертайм — 4:3. В пятом матче серии, проходившем в городе над Неманом, подопечные Сергея Пушкова были побеждены командой Юрия Файкова — 0:3.
В воскресенье «Неман» в овертайме победил горняков (2:1) в гостевом противоборстве, счет в серии стал 3:3. Финский нападающий «Немана» Тимо Хильтунен забросил победную шайбу на 19-й секунде овертайма, установив рекорд по скорострельности в плей-офф чемпионата Беларуси. Ранее он принадлежал гродненскому защитнику Андрею Коршунову и был равен 22 секундам.
Первым финалистом Кубка Президента стала минская «Юность», в серии из пяти встреч переигравшая «Динамо-Молодечно» (4:1). Решающая стадия розыгрыша почетного трофея, который вручается чемпионам Беларуси, стартует 26 марта и продлится также до четырех викторий одного из клубов.
Кубок Президента вручается победителям плей-офф чемпионата Беларуси. «Юность» остается лидером по количеству чемпионских титулов. Минский клуб выигрывал чемпионаты восемь раз: в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019 годах. У «Немана» семь викторий (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018 годы). Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы «Тивали» (4 раза), «Керамин» (2) и «Динамо» (1), новополоцкий «Полимир» (2), «Гомель» (1), жлобинский «Металлург» (1) и солигорский «Шахтер» (1).