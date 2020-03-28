Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Источник: РИА "Новости"

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких», — так господин Лукашенко ответил на вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед (цитата по БелТА).

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«Это холодильник (ледовая площадка.— “Ъ”). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет.— “Ъ”). Антивирусное лекарство, самое настоящее», — заявил президент Белоруссии. На замечание о том, что никакие вирусы не влияют на его график, Александр Лукашенко ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Ранее господин Лукашенко говорил, что в ситуации с коронавирусом главное — не паниковать. Он выразил надежду, что стране удастся пройти пик заболеваемости до православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.

Минздрав Белоруссии сообщал, что количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в республике достигло 94.

Число заразившихся коронавирусом нового типа почти достигло 600 тыс. человек, более 27 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.