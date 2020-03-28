Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.
«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких», — так господин Лукашенко ответил на вопрос, может ли
«Это холодильник (ледовая площадка.— “Ъ”). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет.— “Ъ”). Антивирусное лекарство, самое настоящее», — заявил президент Белоруссии. На замечание о том, что никакие вирусы не влияют на его график, Александр Лукашенко ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Ранее господин Лукашенко говорил, что в ситуации с коронавирусом главное — не паниковать. Он выразил надежду, что стране удастся пройти пик заболеваемости до православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.
Минздрав Белоруссии сообщал, что количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в республике достигло 94.
Число заразившихся коронавирусом нового типа почти достигло 600 тыс. человек, более 27 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.