Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
20:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча заявил, что лучшим средством от коронавируса является спорт, особенно на льду.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано640 589 +63 730
Скончалось29 848 +3 393
Выздоровело137 270 +8 893
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 28.03
Источник: РИА "Новости"

«А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю… Здесь нет вирусов никаких», — так господин Лукашенко ответил на вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед (цитата по БелТА).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это холодильник (ледовая площадка.— “Ъ”). Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед (ничего нет.— “Ъ”). Антивирусное лекарство, самое настоящее», — заявил президент Белоруссии. На замечание о том, что никакие вирусы не влияют на его график, Александр Лукашенко ответил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Ранее господин Лукашенко говорил, что в ситуации с коронавирусом главное — не паниковать. Он выразил надежду, что стране удастся пройти пик заболеваемости до православной Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля.

Минздрав Белоруссии сообщал, что количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в республике достигло 94.

Число заразившихся коронавирусом нового типа почти достигло 600 тыс. человек, более 27 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Коронавирус в Кремле: был ли контакт с Путиным
ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса. Подробности
25 случаев: в клубе Черышева эпидемия коронавируса
«Зенит» запросил 25 млн у «Наполи» за нападающего
Игрок «Спартака» подписал документ о запрете выезда из Москвы
Распродажа десятилетия: что купить для спорта и не только
«Реал» определился с игроками, которых готов продать летом
«Невозможно без жестких мер». Кадыров о борьбе с коронавирусом
Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо» заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь