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28 марта, источник: БЕЛТА

Хоккейная команда Минской области стала вторым финалистом любительского турнира

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым финалистом XIII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стала дружина Минской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Путевка в решающую стадию соревнований была добыта сборной Минщины в споре с командой Брестской области. Матч, проходивший в Барановичах завершился со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 1:3) в пользу гостевой дружины.

Встреча получилась весьма упорной. После двух периодов счет был равным. На точный бросок нападающего команды столичной области Александра Бабака хозяева ответили голом Александра Короткевича. Самой результативной получилась заключительная треть поединка. Сначала защитник Николай Гавриленок вывел дружину Минской области вперед, а затем Андрей Ращинский упрочил преимущество гостей, реализовав большинство. Сергей Шумкевич из Брестской области сократил отставание до минимального (2:3), но на 44-й минуте матча Денис Могилатов установил окончательный счет.

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В споре за почетный трофей любителей хоккейных баталий из Минской области проэкзаменует ледовая дружина Президента Беларуси, разгромившая в первом полуфинале команду Гродненской области (12:3).

На предварительной стадии соревнований команда Минской обасти одержала 4 победы в 6 проведенных матчах, набрав 8 очков из 12 возможных, и заняла третье место в турнирной таблице. Первое место в турнирной таблице оставила за собой ледовая дружина главы государства, одержавшая 6 побед в 6 проведенных матчах и набравшая 12 очков из 12 возможных.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

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