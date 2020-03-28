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28 марта, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» сравняли счет в финальной серии Кубка Президента

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера», обыграв «Юность» во втором матче финальной серии со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), восстановили равновесие в финальной серии до четырех побед — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало встречи выдалось для подопечных Александра Макрицкого весьма удачным. На 10-й минуте они открыли счет благодаря шайбе Даниила Бокуна, которому ассистировали Станислав Лопачук и Максим Парфеевец. Однако второй раз кряду праздновать победу минчанам на льду «Чижовка-Арены» было не суждено. Тренерский штаб и игроки «Шахтера» извлекли урок из вчерашнего крупного поражения и сыграли очень собранно. Не прошло и минуты, как счет сравнял Илья Кабович с передачи Романа Крикуненко. Затем настало время для бенефиса Данилы Карабаня. Оформив дубль, форвард «горняков» принес победу своему клубу.

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Игроки «Юности» пытались помешать отпраздновать триумф команде из грода калийщиков, но вратарь «Шахтера» Максим Малютин на сей раз был надежен, совершая порой эффектные сэйвы. Игрок столичной команды Михаил Стефанович смог забросить вторую шайбу «Юности» в матче, но на большее минчан не хватило. Оставшиеся минуты игры они провели, безуспешно осаждая ворота гостей.

Следующие матчи финальной серии пройдут 31 марта и 1 апреля в Солигорске. Затем, если понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Хоккеисты «Юности» являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул «Юность» и «Шахтер» встречались трижды: минчане побеждали два раза — в 2010 (4:3) и 2016 (4:1) годах, а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с «сухим» счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона «Юность» уверенно заняла первое место, а «Шахтер» финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский «Неман». В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским «Локомотивом» (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского «Динамо» (4:1). Хоккеисты «Шахтера» в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому «Металлургу» (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский «Неман» (4:3).

В финальной серии прошлого сезона «Юность» переиграла «Неман» с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у «Немана», четыре раза первым был минский «Тивали», по два раза чемпионами становились столичный «Керамин» и новополоцкий «Химик», по разу — минское «Динамо», жлобинский «Металлург», солигорский «Шахтер» и «Гомель».

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