Экс-вратарь «Барыса» перешел в финский клуб

Контракт 25-летнего Граховины рассчитан на два сезона. В системе «Таппары» чех выступал с 2011 по 2018 год и становился чемпионом Финляндии.

Прошедший сезон Граховина начинал в Швейцарии, проведя семь матчей за «Амбри-Пиотту». Затем он вернулся в родную Чехию и сыграл 35 встреч за «Били Тигржи».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jcAS98yqPU8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.