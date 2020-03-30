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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-вратарь «Барыса» перешел в финский клуб

Бывший вратарь «Барыса» Доминик Граховина вернулся в финскую «Таппару». Об этом объявил официальный сайт клуба.

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Контракт 25-летнего Граховины рассчитан на два сезона. В системе «Таппары» чех выступал с 2011 по 2018 год и становился чемпионом Финляндии.

Прошедший сезон Граховина начинал в Швейцарии, проведя семь матчей за «Амбри-Пиотту». Затем он вернулся в родную Чехию и сыграл 35 встреч за «Били Тигржи».

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За «Барыс» Граховина выступал в сезоне 2018/19. В регулярном чемпионате он сыграл 22 матча, а в плей-офф — четыре. Чех пропустил 57 шайб и отразил 91 процент бросков, а его коэффициент надежности составил 2,75.

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