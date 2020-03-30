Экс-вратарь «Барыса» перешел в финский клуб
Бывший вратарь «Барыса» Доминик Граховина вернулся в финскую «Таппару». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Бывший вратарь «Барыса» Доминик Граховина вернулся в финскую «Таппару». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Контракт 25-летнего Граховины рассчитан на два сезона. В системе «Таппары» чех выступал с 2011 по 2018 год и становился чемпионом Финляндии.
Прошедший сезон Граховина начинал в Швейцарии, проведя семь матчей за «Амбри-Пиотту». Затем он вернулся в родную Чехию и сыграл 35 встреч за «Били Тигржи».
За «Барыс» Граховина выступал в сезоне 2018/19. В регулярном чемпионате он сыграл 22 матча, а в